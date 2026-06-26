２６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１６１円５５銭前後と前日の午後５時時点に比べて２５銭程度のドル安・円高となっている。



２５日に発表された５月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数が市場予想と一致し、インフレが加速しなかったことからドルを買う動きが一服した。前日に米原油先物相場が反発したことで朝方には日本の貿易収支悪化を懸念した円売りもみられたが、日本の通貨当局による円買い介入への警戒感がドル円の上値を抑える構図は変わらず。この日の時間外取引で米長期金利が低下したことも重荷となった。午後に入ると日経平均株価が大幅安となるなかでリスク回避的なドル売り・円買いが増え、午後１時すぎには１６１円５０銭台まで軟化した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１３７８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８３円８１銭前後と同横ばいで推移している。



出所：MINKABU PRESS