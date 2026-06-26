冨士ダイス<6167.T>が後場終盤に上昇している。午後３時ごろにダイジェット工業<6138.T>と業務提携契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



両社はそれぞれ地政学的リスクが懸念されるタングステンとコバルトの使用量を削減した合金を開発しており、提携により両社の販売ネットワークを活用した販路拡大を図るのが狙い。ダイジェトの「サーメタル」、冨士ダイスの「サステロイ」それぞれの超硬合金の代替材料としての認知度向上を推進するとともに、地政学的リスクの低減と収益拡大を通じて、相互の企業価値向上を目指すとしている。なお、２７年３月期業績への影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS