＜動意株・２６日＞（大引け）＝岡本硝子、伊勢化、ＰｏｗｅｒＸなど ＜動意株・２６日＞（大引け）＝岡本硝子、伊勢化、ＰｏｗｅｒＸなど

岡本硝子<7746.T>＝急伸。きょう午前１０時３０分ごろ、ガラス偏光子生産設備能力について、２９年３月期の目標を中期経営計画に掲げた２６年３月期の３倍から１０倍に、３０年３月期の目標を２６年３月期の３倍から１３倍に引き上げると発表しており、材料視した買いが集まっている。同時に中計で２９年３月期に予定していた１億円の設備投資を２８年３月期に前倒しすると開示した。ＡＩデータセンター向け光通信モジュールである光アイソレータ用途のガラス偏光子の需要が急拡大するなか、顧客へのヒアリングなどにより現在の傾向が当分継続すると推定したという。



伊勢化学工業<4107.T>＝物色人気にストップ高。同社はきょう寄り前、米セレクト・ウォーター・ソリューションズ＜WTTR＞との間で、米国における油田かん水からヨウ素を抽出・商業化する事業に関する契約を締結したと発表。これを材料視した買いが入ったようだ。今後のヨウ素需要の拡大に備えるのが狙い。契約期間は初期として１０年間で、最大２０年間まで延長が可能。目標生産量は２０３０年の時点で年間約３０００ＭＴ。テキサス州にて第１サテライトプラントの建設を始め、順次米国各地で生産拠点拡大を進める。設備投資は伊勢化が負担する。



パワーエックス<485A.T>＝強含む。２５日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、売上高を３８０億円から４００億円（前期比２．１倍）へ上方修正したことが好感されている。蓄電システム事業における足もとの受注状況や、生産の進捗などを受けて売上高見通しを再精査したという。なおサーバー機器、蓄電システム、電源・冷却設備その他の検証設備を含む追加投資を行うため、営業利益２０億～２５億円（前期６億７７００万円の赤字）、最終利益１０億～１５億円（同１６億４６００万円の赤字）は従来見通しを据え置いている。



アクリート<4395.T>＝物色人気集中でストップ高。スマートフォンのショートメッセージサービス（ＳＭＳ）配信代行サービスの最大手だが、近年は認証用途で同社の商機が高まっている。また、新たなＡＩインフラビジネスも収益貢献が著しい。生成ＡＩブームが加速するなか、ＧＰＵサーバーの調達販売が急拡大しているほか、データセンター基盤構築などでビジネスチャンスを広げている。そうしたなか、２５日取引終了後、コンテナ型データセンター事業をＩＴインフラ企業のゲットワークス（東京都千代田区）と共同で開始することを発表した。今後５年間で５０億～１００億円の売上規模を目指すとしている。これが強力な株価刺激材料となり、投資資金の攻勢を誘っている。



セレス<3696.T>＝商い伴い急反騰。２５日の取引終了後に、２６年１２月期の連結業績予想について、最終利益を１６億円から５９億円（前期比２．４倍）に上方修正し、期末一括配当予想を６０円から９０円（前期８０円）へ増額修正したことを好感した買いが流入している。持ち分法適用関連会社であるビットバンクに関する基本合意書をＳＢＩホールディングス<8473.T>などと締結し、保有するビットバンク株式全てを売却するのに伴い、関係会社株式売却益約５５億円を特別利益として計上することなどが要因。なお、売上高３５７億円（前期比２０．４％増）、営業利益２８億円（同２０．０％増）は従来見通しを据え置いている。



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出所：MINKABU PRESS