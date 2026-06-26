W杯2大会連続ゴールの偉業も…前田大然は複雑な胸中「今回も勝てなかった。でもすごく幸せなこと」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
ワールドカップで再び結果を残した。日本代表FW前田大然(セルティック)は北中米W杯・グループリーグ第3節のスウェーデン戦で先制ゴール。前回カタール大会の決勝トーナメント1回戦・クロアチア戦(1-1/●PK1-3)に続く2大会連続のW杯ゴールとなったが、「前回も僕が決めたとき勝てなかった。今回も勝てなかったので……なかなか難しいけど、でもすごく幸せなことだと思う」と語った。
左シャドーの位置から暗躍した。0-0で迎えた後半11分、右サイドのDF菅原由勢からのパスをMF堂安律がフリックし、さらにFW上田綺世のリターンを受けた堂安が前田のスピードを計算してPA内にスルーパス。「律とは試合前に逆(サイド)のときに走ると話していた。それがうまく自分のところに来た」。逆サイドから鋭いスピードで敵陣内に入り込み、ノーマークでの絶好機となった。
「まずはもうトラップだけ決まれば、あとは流し込むだけだと思っていた。トラップだけ集中して、あとはもう覚えていない」。相手GKを見据えながら右足シュートを放ち、日本に待望の先制ゴールをもたらした。
初戦のオランダ戦に続き、左シャドーでの起用となった。オランダ戦では守備で奮闘。スウェーデン戦でも「自分の持ち味を出せる」と前線からのプレスバックで相手を追い詰めた。「まずは守備からというのを意識して入った。いい戦いができた」と手応え。「ほかのシャドーの選手と違って、僕はどんどん裏に抜けることが持ち味。それを今日はできた。ほかと違うことを求められていると思うので、これからも毎回ゴールや守備で貢献できたら」。W杯の舞台でも、スピードという圧倒的な武器に胸を張った。
決勝トーナメント初戦はブラジルと対戦する。昨年10月にはブラジルから歴史的初白星を手にしていたが、前田はそのときのブラジル戦直前に怪我でチームを離脱。満を持してサッカー王国と相まみえる。
「タフなゲームになると思う。だけど、自分たちの戦いをすればブラジル相手だろうが勝てると思う。まずはしっかりリカバリーをしていい準備をしたい。これまで積み上げてきたものをしっかり出せれば勝てる。まずはしっかりいい準備をしたい」。最多5度のW杯優勝を誇るブラジルを、そのスピードで置き去りにする。
(取材・文 石川祐介)
ワールドカップで再び結果を残した。日本代表FW前田大然(セルティック)は北中米W杯・グループリーグ第3節のスウェーデン戦で先制ゴール。前回カタール大会の決勝トーナメント1回戦・クロアチア戦(1-1/●PK1-3)に続く2大会連続のW杯ゴールとなったが、「前回も僕が決めたとき勝てなかった。今回も勝てなかったので……なかなか難しいけど、でもすごく幸せなことだと思う」と語った。
「まずはもうトラップだけ決まれば、あとは流し込むだけだと思っていた。トラップだけ集中して、あとはもう覚えていない」。相手GKを見据えながら右足シュートを放ち、日本に待望の先制ゴールをもたらした。
初戦のオランダ戦に続き、左シャドーでの起用となった。オランダ戦では守備で奮闘。スウェーデン戦でも「自分の持ち味を出せる」と前線からのプレスバックで相手を追い詰めた。「まずは守備からというのを意識して入った。いい戦いができた」と手応え。「ほかのシャドーの選手と違って、僕はどんどん裏に抜けることが持ち味。それを今日はできた。ほかと違うことを求められていると思うので、これからも毎回ゴールや守備で貢献できたら」。W杯の舞台でも、スピードという圧倒的な武器に胸を張った。
決勝トーナメント初戦はブラジルと対戦する。昨年10月にはブラジルから歴史的初白星を手にしていたが、前田はそのときのブラジル戦直前に怪我でチームを離脱。満を持してサッカー王国と相まみえる。
「タフなゲームになると思う。だけど、自分たちの戦いをすればブラジル相手だろうが勝てると思う。まずはしっかりリカバリーをしていい準備をしたい。これまで積み上げてきたものをしっかり出せれば勝てる。まずはしっかりいい準備をしたい」。最多5度のW杯優勝を誇るブラジルを、そのスピードで置き去りにする。
(取材・文 石川祐介)