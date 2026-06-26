高難度の決定機も「悔しい」小川航基、王国ブラジル撃破に切り替え「一番美味しいところを」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
ゴール前での勝負強さの片鱗は見せたが、ゴールには届かなかった。後半21分から途中出場した日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)は試合後、「僕が試合を決める思いで入ったので悔しい」と結果と向き合った。
1-1の後半21分から投入され、同38分に最大のチャンスが訪れた。カウンターで右サイドを駆け上がったMF鎌田大地からの鋭いクロスボールが入ると、抜け目なく走り込んでいた小川がゴール前で反応。懸命に足を伸ばして合わせたが、高難度の左足ボレーシュートは枠を捉えることができなかった。
そこに走り込んでいたこと自体、小川の高いポジショニングセンスを感じさせるシーンだったが、悔しい結果に。「イメージはバッチリだった。シュートもすらしてふわっと入っちゃうようなイメージだったけど、体勢的にも簡単なシュートでもなかったので、次に切り替えなきゃなというところ」。最低限の勝ち点1を獲得したことで、この日の結果は受け止めた。
4日後には切り替えるにふさわしい舞台も待っている。
日本代表はF組を2位で通過したため、ラウンド32の相手はC組3位のブラジル。29日、W杯の舞台で世界最多5回の世界一を誇る王国に挑む。小川は「めちゃめちゃ楽しみ。グループステージももちろん大事な試合だったけど、いよいよここから負けられない、すごい緊張感のある試合が始まる」とモチベーションをたぎらせ、「本当に日本が得点が欲しい、喉から手が出るほど欲しい時に一番美味しいところを取りたい」と高らかにゴールを宣言した。
(取材・文 竹内達也)
ゴール前での勝負強さの片鱗は見せたが、ゴールには届かなかった。後半21分から途中出場した日本代表FW小川航基(NECナイメヘン)は試合後、「僕が試合を決める思いで入ったので悔しい」と結果と向き合った。
1-1の後半21分から投入され、同38分に最大のチャンスが訪れた。カウンターで右サイドを駆け上がったMF鎌田大地からの鋭いクロスボールが入ると、抜け目なく走り込んでいた小川がゴール前で反応。懸命に足を伸ばして合わせたが、高難度の左足ボレーシュートは枠を捉えることができなかった。
4日後には切り替えるにふさわしい舞台も待っている。
日本代表はF組を2位で通過したため、ラウンド32の相手はC組3位のブラジル。29日、W杯の舞台で世界最多5回の世界一を誇る王国に挑む。小川は「めちゃめちゃ楽しみ。グループステージももちろん大事な試合だったけど、いよいよここから負けられない、すごい緊張感のある試合が始まる」とモチベーションをたぎらせ、「本当に日本が得点が欲しい、喉から手が出るほど欲しい時に一番美味しいところを取りたい」と高らかにゴールを宣言した。
(取材・文 竹内達也)