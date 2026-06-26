攻守に圧倒的、異なるコンビでの連続フル出場に田中碧「前回大会よりも手応えがある」
[6.25 W杯F組第3節 日本 1-1 スウェーデン ダラス]
W杯グループリーグ第2戦チュニジア戦に続いて第3戦スウェーデン戦でもダブルボランチの一角としてフル出場を果たしたMF田中碧(リーズ)が中盤で圧倒的な存在感を放った。強固なデュエルと抜群の運動量で相手の攻撃の芽を摘み、ボールを奪えば即座に巧みな配球。前線へのサポートでもリズムを生み出す獅子奮迅の働きで、グループ2位での決勝トーナメント進出へ大いに貢献した。
勝てば首位通過の可能性もあった一戦。試合後、田中は「やっぱりサッカーやってる以上、勝ちたいなと思った」と悔しさを隠さなかった。それでも「最低限グループリーグ突破を自力で決めたのはポジティブにとらえた方がいいと思う」と前を向いた。
試合はスウェーデンの粘り強い5バックに苦しめられ、前半は思うようにチャンスを作れなかった。後半の立ち上がりにはチャンスを量産してFW前田大然のゴールで先制したものの、追加点を奪えず1-1のドロー。「(後半立ち上がりの)あの時間帯にもう1点。自分自身もそうですし、仕留めきれれば結果は違ったと思う」と反省を口にした一方「あそこで(失点後に)崩れずに1-1のまま進められた。1-2で負ける可能性も全然あったと思うので、ポジティブに捉えて次に進むだけかなと思う」と、視線はすでに決勝トーナメントへ向いていた。
今大会で際立つのはプレミアリーグで積み上げた守備力だ。素晴らしいポジショニングと鋭いプレッシングで何度も相手の攻撃を寸断。チュニジア戦ではMF佐野海舟とのコンビ、今回は鎌田大地とのコンビでいずれも安定感を見せ、「守備に関しても特段ピンチはなかったですし、自分たちもいい形でチャンスを作れる部分もあった」と振り返った。
周囲からの評価が高まっているのはもちろん、本人も確かな成長を実感している。「前回大会よりも自分の大会を通しての手応えはある。でも、ここからだと思う」。全4試合に出場したカタールW杯ではスペイン戦の決勝ゴールなど強烈なインパクトを残した一方、先発した試合ではすべて途中交代していた。今大会はチュニジア戦、スウェーデン戦と2試合連続フル出場。攻守両面で90分間ピッチを支え続けられるだけの進化を、自らも感じ取っている。
もっとも、その充実感に酔うつもりはない。
「自分のパフォーマンスというよりはチームが勝つことが何より大事だということは誰もがわかっている。ここからトーナメントに入ってチームのために自分たちがやるべきことをやれるか、というのがキーになると思う」
ラウンド32の相手は優勝候補ブラジルだが、「優勝を目指しているので、どこかでそういう相手を倒さないといけない」と力強く言い切る。そして、その表情をほころばせたのは、海の向こうの日本から伝わる熱気だった。
「自分たちが優勝を目指している中で、優勝できるのではないかと本気でワクワクしてもらえている気がしている。自分たちはやりますし、ここから3日間ブラジル戦に向けて一緒に戦ってほしい。ポジティブな雰囲気を作ってほしい」
自分たちだけではなく、日本中を巻き込みながら世界一を目指す--。その言葉には、4年前にはまだなかったであろう確かな自信がにじんでいた。「日本という国全体として大いに盛り上げてもらえたらすごく嬉しい」。進化を遂げた背番号7は大きな期待を背負い、ラウンド32のブラジル戦へ突き進む覚悟を見せた。
(取材・文 矢内由美子)
W杯グループリーグ第2戦チュニジア戦に続いて第3戦スウェーデン戦でもダブルボランチの一角としてフル出場を果たしたMF田中碧(リーズ)が中盤で圧倒的な存在感を放った。強固なデュエルと抜群の運動量で相手の攻撃の芽を摘み、ボールを奪えば即座に巧みな配球。前線へのサポートでもリズムを生み出す獅子奮迅の働きで、グループ2位での決勝トーナメント進出へ大いに貢献した。
試合はスウェーデンの粘り強い5バックに苦しめられ、前半は思うようにチャンスを作れなかった。後半の立ち上がりにはチャンスを量産してFW前田大然のゴールで先制したものの、追加点を奪えず1-1のドロー。「(後半立ち上がりの)あの時間帯にもう1点。自分自身もそうですし、仕留めきれれば結果は違ったと思う」と反省を口にした一方「あそこで(失点後に)崩れずに1-1のまま進められた。1-2で負ける可能性も全然あったと思うので、ポジティブに捉えて次に進むだけかなと思う」と、視線はすでに決勝トーナメントへ向いていた。
今大会で際立つのはプレミアリーグで積み上げた守備力だ。素晴らしいポジショニングと鋭いプレッシングで何度も相手の攻撃を寸断。チュニジア戦ではMF佐野海舟とのコンビ、今回は鎌田大地とのコンビでいずれも安定感を見せ、「守備に関しても特段ピンチはなかったですし、自分たちもいい形でチャンスを作れる部分もあった」と振り返った。
周囲からの評価が高まっているのはもちろん、本人も確かな成長を実感している。「前回大会よりも自分の大会を通しての手応えはある。でも、ここからだと思う」。全4試合に出場したカタールW杯ではスペイン戦の決勝ゴールなど強烈なインパクトを残した一方、先発した試合ではすべて途中交代していた。今大会はチュニジア戦、スウェーデン戦と2試合連続フル出場。攻守両面で90分間ピッチを支え続けられるだけの進化を、自らも感じ取っている。
もっとも、その充実感に酔うつもりはない。
「自分のパフォーマンスというよりはチームが勝つことが何より大事だということは誰もがわかっている。ここからトーナメントに入ってチームのために自分たちがやるべきことをやれるか、というのがキーになると思う」
ラウンド32の相手は優勝候補ブラジルだが、「優勝を目指しているので、どこかでそういう相手を倒さないといけない」と力強く言い切る。そして、その表情をほころばせたのは、海の向こうの日本から伝わる熱気だった。
「自分たちが優勝を目指している中で、優勝できるのではないかと本気でワクワクしてもらえている気がしている。自分たちはやりますし、ここから3日間ブラジル戦に向けて一緒に戦ってほしい。ポジティブな雰囲気を作ってほしい」
自分たちだけではなく、日本中を巻き込みながら世界一を目指す--。その言葉には、4年前にはまだなかったであろう確かな自信がにじんでいた。「日本という国全体として大いに盛り上げてもらえたらすごく嬉しい」。進化を遂げた背番号7は大きな期待を背負い、ラウンド32のブラジル戦へ突き進む覚悟を見せた。
(取材・文 矢内由美子)