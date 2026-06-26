栃木シティが元ノルウェー代表ストライカーを獲得「毎日ベストを尽くして」
栃木シティが26日、ノルウェー代表への選出歴を持つFWトクマック・チョル・グエン(32)を完全移籍で獲得したと発表した。
同園主はケニア出身だが、これまでノルウェーのs絵代別代表や、2021年にノルウェー代表に招集された経歴を持っている。25-26シーズンはサウジアラビアのアルアフドゥードゥでプレーしていた。
クラブを通じ「このチームの一員になれたことを光栄に思いますし、今シーズンにチームとともに成し遂げられることを楽しみにしています。また、私を信頼し、評価してくださった監督と社長にも感謝を申し上げます。チームの成功のために、毎日ベストを尽くして取り組んでいきます」と意気込みを語っている。
同園主はケニア出身だが、これまでノルウェーのs絵代別代表や、2021年にノルウェー代表に招集された経歴を持っている。25-26シーズンはサウジアラビアのアルアフドゥードゥでプレーしていた。
クラブを通じ「このチームの一員になれたことを光栄に思いますし、今シーズンにチームとともに成し遂げられることを楽しみにしています。また、私を信頼し、評価してくださった監督と社長にも感謝を申し上げます。チームの成功のために、毎日ベストを尽くして取り組んでいきます」と意気込みを語っている。