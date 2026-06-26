北九州が37歳新指揮官就任を発表「生まれ育ったこの町で」
ギラヴァンツ北九州は26日、新監督に田中遼太郎氏(37)が就任すると発表した。同氏は25年からV・ファーレン長崎でコーチを務めていた。
これまで藤枝、千葉、水戸、福岡でもコーチを務めてきたが、監督は初になる。福岡県出身の同氏は、クラブを通じ「生まれ育ったこの町で監督としてのキャリアをスタートさせて頂く機会を下さったクラブ関係者の皆様に心より感謝致します。ファン・サポーターの皆様、何卒選手とクラブの可能性を信じ一緒に戦って下さい。皆様の声が選手たちにどれだけの勇気を与えるかを私は知っているつもりです。素晴らしいスタジアムで最高の雰囲気を共に創り上げていきましょう。宜しくお願い致します」とあいさつしている。
これまで藤枝、千葉、水戸、福岡でもコーチを務めてきたが、監督は初になる。福岡県出身の同氏は、クラブを通じ「生まれ育ったこの町で監督としてのキャリアをスタートさせて頂く機会を下さったクラブ関係者の皆様に心より感謝致します。ファン・サポーターの皆様、何卒選手とクラブの可能性を信じ一緒に戦って下さい。皆様の声が選手たちにどれだけの勇気を与えるかを私は知っているつもりです。素晴らしいスタジアムで最高の雰囲気を共に創り上げていきましょう。宜しくお願い致します」とあいさつしている。