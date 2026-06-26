　26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　340013　　 -12.6　　　 77620
２. <200A> 野村日半導　　　 96992　　　57.5　　　　5881
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 57302　　　35.1　　　　2611
４. <1321> 野村日経平均　　 46877　　　17.1　　　 72560
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 29692　　　49.0　　　 92670
６. <1579> 日経ブル２　　　 26700　　　38.1　　　 838.2
７. <1360> 日経ベア２　　　 22002　　　24.7　　　　64.0
８. <2644> ＧＸ半導日株　　 20111　　 -13.8　　　　4784
９. <1306> 野村東証指数　　 13183　　　27.2　　　 420.4
10. <1329> ｉＳ日経　　　　 10240　　　36.1　　　　7225
11. <2243> ＧＸ半導体　　　 10117　　　64.1　　　　5191
12. <1540> 純金信託　　　　　9914　　 -12.6　　　 19400
13. <1568> ＴＰＸブル　　　　7026　　　40.7　　　 946.4
14. <1320> ｉＦ日経年１　　　6855　　　40.6　　　 72330
15. <1330> 上場日経平均　　　5865　　　24.9　　　 72640
16. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　4727　　　97.7　　　 411.6
17. <1358> 上場日経２倍　　　4407　　　21.5　　　148200
18. <1346> ＭＸ２２５　　　　3961　　　61.9　　　 72200
19. <1542> 純銀信託　　　　　3951　　 -22.7　　　 26670
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　3758　　　 7.9　　　　4791
21. <1356> ＴＰＸベア２　　　3399　　 -13.8　　　 114.7
22. <1308> 上場東証指数　　　2987　　　33.5　　　　4152
23. <282A> ＧＸ半導１０　　　2946　　 -16.1　　　　3080
24. <1615> 野村東証銀行　　　2572　　 -22.1　　　 702.1
25. <563A> ＧＸＮデカバ　　　2317　　 105.6　　　　1090
26. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2127　　 -11.2　　　　 105
27. <2840> ｉＦＥナ百無　　　2064　　　92.9　　　　2709
28. <1489> 日経高配５０　　　1882　　　 3.0　　　　3186
29. <213A> 上場半導体株　　　1866　　 -26.1　　　 542.3
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1846　　 255.7　　　　2424
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1592　　 -44.8　　　1967.5
32. <221A> ＭＸ日半導体　　　1531　　　 0.1　　　1531.0
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1377　　　37.0　　　 73380
34. <2525> 農中日経平均　　　1276　　 625.0　　　 70750
35. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　1259　　 175.5　　　　2912
36. <1545> 野村ナスＨ無　　　1226　　 -11.7　　　 238.2
37. <2244> ＧＸＵテック　　　1192　　　96.1　　　　3395
38. <2559> ＭＸ全世界株　　　1187　　　66.9　　　　2914
39. <2033> コスピブル　　　　1179　　　22.4　　　131200
40. <2036> 金先物Ｗブル　　　1151　　 -30.0　　　140700
41. <314A> ｉＳゴールド　　　1118　　 -39.2　　　 307.8
42. <163A> 半導体日本株　　　1071　　　35.7　　　 23160
43. <1369> Ｏｎｅ２２５　　　 955　　　31.9　　　 70080
44. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 922　　 -49.1　　　　4392
45. <1328> 野村金連動　　　　 859　　 -28.8　　　 15360
46. <1655> ｉＳ米国株　　　　 855　　　 6.2　　　 854.6
47. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　 743　　 -70.6　　　　4245
48. <2837> ＧＸ中小日株　　　 742　　　33.7　　　　5862
49. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 721　　　49.9　　　 333.8
50. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 710　　 -59.9　　　 59650
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース