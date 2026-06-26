ETF売買代金ランキング＝26日大引け
26日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 340013 -12.6 77620
２. <200A> 野村日半導 96992 57.5 5881
３. <1357> 日経Ｄインバ 57302 35.1 2611
４. <1321> 野村日経平均 46877 17.1 72560
５. <1458> 楽天Ｗブル 29692 49.0 92670
６. <1579> 日経ブル２ 26700 38.1 838.2
７. <1360> 日経ベア２ 22002 24.7 64.0
８. <2644> ＧＸ半導日株 20111 -13.8 4784
９. <1306> 野村東証指数 13183 27.2 420.4
10. <1329> ｉＳ日経 10240 36.1 7225
11. <2243> ＧＸ半導体 10117 64.1 5191
12. <1540> 純金信託 9914 -12.6 19400
13. <1568> ＴＰＸブル 7026 40.7 946.4
14. <1320> ｉＦ日経年１ 6855 40.6 72330
15. <1330> 上場日経平均 5865 24.9 72640
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 4727 97.7 411.6
17. <1358> 上場日経２倍 4407 21.5 148200
18. <1346> ＭＸ２２５ 3961 61.9 72200
19. <1542> 純銀信託 3951 -22.7 26670
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3758 7.9 4791
21. <1356> ＴＰＸベア２ 3399 -13.8 114.7
22. <1308> 上場東証指数 2987 33.5 4152
23. <282A> ＧＸ半導１０ 2946 -16.1 3080
24. <1615> 野村東証銀行 2572 -22.1 702.1
25. <563A> ＧＸＮデカバ 2317 105.6 1090
26. <1459> 楽天Ｗベア 2127 -11.2 105
27. <2840> ｉＦＥナ百無 2064 92.9 2709
28. <1489> 日経高配５０ 1882 3.0 3186
29. <213A> 上場半導体株 1866 -26.1 542.3
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1846 255.7 2424
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1592 -44.8 1967.5
32. <221A> ＭＸ日半導体 1531 0.1 1531.0
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1377 37.0 73380
34. <2525> 農中日経平均 1276 625.0 70750
35. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1259 175.5 2912
36. <1545> 野村ナスＨ無 1226 -11.7 238.2
37. <2244> ＧＸＵテック 1192 96.1 3395
38. <2559> ＭＸ全世界株 1187 66.9 2914
39. <2033> コスピブル 1179 22.4 131200
40. <2036> 金先物Ｗブル 1151 -30.0 140700
41. <314A> ｉＳゴールド 1118 -39.2 307.8
42. <163A> 半導体日本株 1071 35.7 23160
43. <1369> Ｏｎｅ２２５ 955 31.9 70080
44. <1671> ＷＴＩ原油 922 -49.1 4392
45. <1328> 野村金連動 859 -28.8 15360
46. <1655> ｉＳ米国株 855 6.2 854.6
47. <1305> ｉＦＴＰ年１ 743 -70.6 4245
48. <2837> ＧＸ中小日株 742 33.7 5862
49. <408A> ｉＳＢＡＩ 721 49.9 333.8
50. <1326> ＳＰＤＲ 710 -59.9 59650
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 340013 -12.6 77620
２. <200A> 野村日半導 96992 57.5 5881
３. <1357> 日経Ｄインバ 57302 35.1 2611
４. <1321> 野村日経平均 46877 17.1 72560
５. <1458> 楽天Ｗブル 29692 49.0 92670
６. <1579> 日経ブル２ 26700 38.1 838.2
７. <1360> 日経ベア２ 22002 24.7 64.0
８. <2644> ＧＸ半導日株 20111 -13.8 4784
９. <1306> 野村東証指数 13183 27.2 420.4
10. <1329> ｉＳ日経 10240 36.1 7225
11. <2243> ＧＸ半導体 10117 64.1 5191
12. <1540> 純金信託 9914 -12.6 19400
13. <1568> ＴＰＸブル 7026 40.7 946.4
14. <1320> ｉＦ日経年１ 6855 40.6 72330
15. <1330> 上場日経平均 5865 24.9 72640
16. <1475> ｉＳＴＰＸ 4727 97.7 411.6
17. <1358> 上場日経２倍 4407 21.5 148200
18. <1346> ＭＸ２２５ 3961 61.9 72200
19. <1542> 純銀信託 3951 -22.7 26670
20. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 3758 7.9 4791
21. <1356> ＴＰＸベア２ 3399 -13.8 114.7
22. <1308> 上場東証指数 2987 33.5 4152
23. <282A> ＧＸ半導１０ 2946 -16.1 3080
24. <1615> 野村東証銀行 2572 -22.1 702.1
25. <563A> ＧＸＮデカバ 2317 105.6 1090
26. <1459> 楽天Ｗベア 2127 -11.2 105
27. <2840> ｉＦＥナ百無 2064 92.9 2709
28. <1489> 日経高配５０ 1882 3.0 3186
29. <213A> 上場半導体株 1866 -26.1 542.3
30. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1846 255.7 2424
31. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1592 -44.8 1967.5
32. <221A> ＭＸ日半導体 1531 0.1 1531.0
33. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1377 37.0 73380
34. <2525> 農中日経平均 1276 625.0 70750
35. <1367> ｉＦＴＰＷブ 1259 175.5 2912
36. <1545> 野村ナスＨ無 1226 -11.7 238.2
37. <2244> ＧＸＵテック 1192 96.1 3395
38. <2559> ＭＸ全世界株 1187 66.9 2914
39. <2033> コスピブル 1179 22.4 131200
40. <2036> 金先物Ｗブル 1151 -30.0 140700
41. <314A> ｉＳゴールド 1118 -39.2 307.8
42. <163A> 半導体日本株 1071 35.7 23160
43. <1369> Ｏｎｅ２２５ 955 31.9 70080
44. <1671> ＷＴＩ原油 922 -49.1 4392
45. <1328> 野村金連動 859 -28.8 15360
46. <1655> ｉＳ米国株 855 6.2 854.6
47. <1305> ｉＦＴＰ年１ 743 -70.6 4245
48. <2837> ＧＸ中小日株 742 33.7 5862
49. <408A> ｉＳＢＡＩ 721 49.9 333.8
50. <1326> ＳＰＤＲ 710 -59.9 59650
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース