日経平均26日大引け＝反落、3005円安の6万9360円 日経平均26日大引け＝反落、3005円安の6万9360円

26日の日経平均株価は前日比3005.46円（-4.15％）安の6万9360.88円と反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は913、値下がりは611、変わらずは31と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は835.1円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が717.64円、キオクシア <285A>が273.84円、東エレク <8035>が243.37円、ＴＤＫ <6762>が167.44円と並んだ。



プラス寄与度トップはトヨタ <7203>で、日経平均を11.31円押し上げ。次いで花王 <4452>が10.16円、ホンダ <7267>が7.14円、ダイキン <6367>が6.70円、オリンパス <7733>が6.50円と続いた。



業種別では33業種中19業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、鉱業、輸送用機器、建設業が続いた。値下がり上位には非鉄金属、情報・通信業、電気機器が並んだ。



株探ニュース