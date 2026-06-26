東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ジーネクスト、アクリートがS高 東証グロース（大引け）＝値下がり優勢、ジーネクスト、アクリートがS高

26日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数191、値下がり銘柄数355と、値下がりが優勢だった。



個別ではジーネクスト<4179>、アクリート<4395>、ＬｉＮＫＸ<584A>、サクシード<9256>がストップ高。ＴＷＯＳＴＯＮＥ＆Ｓｏｎｓ<7352>、Ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、ケイファーマ<4896>、ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、アドベンチャー<6030>は値上がり率上位に買われた。



一方、海帆<3133>がストップ安。データセクション<3905>は一時ストップ安と急落した。コージンバイオ<177A>、インテグループ<192A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ソフトフロントホールディングス<2321>、メディネット<2370>など55銘柄は年初来安値を更新。レナサイエンス<4889>、ＱＤレーザ<6613>、ディジタルメディアプロフェッショナル<3652>、グリーンモンスター<157A>、ＴＭＨ<280A>は値下がり率上位に売られた。



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