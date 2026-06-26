ETF売買動向＝26日大引け、全銘柄の合計売買代金7936億円 ETF売買動向＝26日大引け、全銘柄の合計売買代金7936億円

26日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比5.3％増の7936億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同0.5％増の5645億円だった。



個別では上場インデックスファンド（ダウ平均）為替ヘッジなし <2235> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 配当貴族指数 <364A> 、ｉシェアーズ米国リート ＥＴＦ <1659> 、上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） <1486> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株３０種 <1546> など20銘柄が新高値。ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> 、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> 、グローバルＸ チャイナテック・カバード・コール ＥＴＦ <576A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> など20銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> が8.26％高、ｉシェアーズ 米国総合債券 ＥＴＦ <2256> が7.60％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が5.28％高、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> が3.52％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は10.41％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は8.08％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は7.88％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は7.82％安、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は7.28％安と大幅に下落した。



日経平均株価が3005円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金3400億1300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均3637億9000万円を下回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が573億200万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が468億7700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が296億9200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が267億円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が220億200万円の売買代金となった。



株探ニュース