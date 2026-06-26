株とFXボロ負けの水谷隼、さらに悲劇 預り金不足…ケタ違いの額でスクショ投稿「一旦全てリセットしました」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が、自身のXを更新。株とFXで爆損しているが、証券会社よりケタ違いの預り金不足の連絡が届いたスクショを投稿した。
【画像】気になる！ケタ違いの預り金不足 水谷隼の爆損スクショ
定期的に株やFX取引について報告している水谷はＸで先日、「全ポジ損切った…1ヶ月前から何しても上手くいかない感覚があったのに無理していったら案の定玉砕しました」と持ち株を損切りしたことを説明。また、「FXもとんでもない含み損があるので損切りしてしばらく冬眠します。みなに幸あれ」とFX取引きも不調だと明かした。
投稿したスクショを見ると、ロスカットアラートなどが出ており、受渡代金・決算損益「マイナス1839万1817円」「マイナス350万3920円」、当日決算損益合計「マイナス1122万2240円」と表示。ケタ違いの損切をしたことがわかる。
これを受け、新たに「一旦全てリセットしました。0からやり直します」と報告。投稿したスクショでは、預り金不足予定額が記載されており、「2172万484円」と書かれている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！ケタ違いの預り金不足 水谷隼の爆損スクショ
定期的に株やFX取引について報告している水谷はＸで先日、「全ポジ損切った…1ヶ月前から何しても上手くいかない感覚があったのに無理していったら案の定玉砕しました」と持ち株を損切りしたことを説明。また、「FXもとんでもない含み損があるので損切りしてしばらく冬眠します。みなに幸あれ」とFX取引きも不調だと明かした。
これを受け、新たに「一旦全てリセットしました。0からやり直します」と報告。投稿したスクショでは、預り金不足予定額が記載されており、「2172万484円」と書かれている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。