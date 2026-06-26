サッカー元日本代表DFで解説者の松木安太郎氏（68）が26日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・25）の生放送に、FIFAワールドカップ（W杯）が開催されている米国から中継で出演。決勝トーナメント1回戦でブラジルとの対戦が決まった日本代表についてコメントした。

25日（日本時間26日）に行われた1次リーグF組最終戦で、日本はスウェーデンと1―1で引き分け、1勝2分けの勝ち点5の2位で突破が決定。29日（日本時間30日）の1回戦で16強入りを懸けてC組1位のブラジルと対戦する。

ダラススタジアムで試合を取材した松木氏は「勝って次に進みたかったんですけどなかなか許してくれない。立ち上がり、スウェーデン結構いい守りでしたからね、よく踏ん張りましたよね。先取点を奪えたところはよかったと思いますね」と振り返る。

日本代表は昨年10月14日の国際親善試合でブラジルを3―2で下し初勝利を挙げた。松木氏は1996年のアトランタ五輪でブラジルに1―0で勝った“マイアミの奇跡”も現地で見たといい、「2回とも僕、勝利をグラウンドで見てますんで今回もチャンス十分あると思って、私、自信を持っていきたいと思います！」とテンションを上げた。

ブラジルのキーマンにFWビニシウスを挙げて「彼が得点に絡むのは向こうの戦い方だと思うんでしっかり守ってほしい」と日本代表に期待。

そしてスコア予想を聞かれると「1―1 PK戦で日本！」と書き入れたフリップを紹介し、「鈴木彩艶選手が全部止めるんです！」ときっぱり。「昨年、日本がブラジルを1回破ってますからね。トップクラスのチームは相当日本に対して強烈に来る可能性ありますからね。これはもう、どんと来い！って感じで行くしかない！」と力を込めた。