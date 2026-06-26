TBS日比麻音子アナウンサー（32）が26日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。新幹線の座席確保をめぐる“野心”を明かした。

パーソナリティーの今田耕司と「座席の確保」についてトーク。今田は入れ替え制になる前の映画館を振り返り、前の上映が終了間際になると「狙ってる席があるんで。真ん中ぐらいで見たいところを狙ってました。で、自分のカバンを置くっていう」と席取りをめぐる攻防を回顧。「狙ってた席のヤツが2回目も見ていったりする。どかへんのかい！っていうのもあった。毎回勝ち負けでしたね」と懐かしんだ。

また「日比さんなんてガツガツしてないでしょ？人より勝ちたいとか」と日比アナの穏やかなイメージを語ると、一方で「でも分からん。女性アナウンサーになるってことは、これは気強いですよ。気弱かったらなれない」と想像。すると日比アナは「今田さん、イメージ戦略勝ってますね。私」と笑い飛ばした。

日比アナは「もう席取りだけは本当に。それこそ出張の帰りの新幹線とかって寝たいじゃないですか。ここばかりはですね、結構血眼です」と席取りに賭ける情熱を告白。今田から「『日比さんや』って思われたらガツガツ席取りにいけなくないですか？」と周囲の目について聞かれると、「ニュースとか読んでるじゃないですか。席のトラブルなんかのニュースをお伝えするじゃないですか。くっそ行きてえと思うけど、くっそ行きてえなと思うけど」と葛藤をぶっちゃけて笑いを誘った。

今田が「アナウンスでは絶対言わないフレーズね」と笑うと、日比アナは「絶対言わない、ごめんなさい」とおわびしつつ「くっそ行きてえなと心の中の声。ただ、スンと。これは人様に迷惑をかけちゃいけないとか、どなたかを傷つけるかもしれないと思ってグッと我慢して」と冷静でいるよう努めていると語った。