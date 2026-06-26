お笑いコンビ「コットン」の西村真二（41）ときょん（38）が25日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。コンビの結成秘話を語った。

広島出身の西村と埼玉出身のきょんは2012年にコンビを結成。広島ホームテレビのアナウンサー職を経て、中学の同級生と東京NSCへ入学した西村は、「当時の相方は東京のテレビの制作会社で働いていて、ADさんだった」と振り返った。

そして「芸人になりたい」と思い立った西村が「一緒にやらんか？」と誘ったことで養成所へ。元相方を知るきょんは「最強でしたよ」と回想。「だって西村さんが元アナウンサー、相方は元制作会社。ちっちゃい頃から知ってる幼なじみの関係。マジで最強」と絶賛すると、西村も「野球部ではバッテリーを組んでたんです、そいつと」と打ち明けた。

そんな“最強のプロフィル”にも関わらずコンビは解散。その理由について、西村は「僕が焦ってた」と告白。「相方は凄くおっとりしてて。要はやる気、負けん気、そこで焦ってしまって」と話したが、芸人の道へ自身が誘い、解散を言い出したことは「それは今でも申し訳ない気持ちです」と苦しい表情を見せた。

一方、ピン芸人で登録しようとしていたというきょんは、講師から「お前らが組んじゃえば早い話じゃん”」と西村を勧められた。すると西村から「急に水道橋のやるき茶屋っていう居酒屋に呼び出されて、“今日はおごるから好きなの食べて”」と接待されたそう。

そのため、きょんが当時の心境を「凄い様子がおかしくて、気持ち悪いと思って」とぶっちゃけると、西村は「えっ！気持ち悪いと思ってたの！？最低」と“抗議”。きょんは「はっきり言うけど、気持ち悪いと思ってた」と、息の合った様子を見せていた。