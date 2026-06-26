元サッカー日本代表で解説者の北澤豪氏が26日、カンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。番組ではサッカーワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ第3戦スウェーデン戦に臨んだ日本代表を取り上げた。

日本はスウェーデンと1−1で引き分け、F組2位で決勝トーナメント進出を決めた。決勝トーナメント1回戦（日本時間30日午前2時）で1次リーグC組1位のブラジルと対戦する。

北澤氏は、W杯優勝5度を誇る「サッカー王国」ブラジル戦のキーマンとして、MF鎌田大地、MF佐野海舟、MF田中碧の3人を挙げた。

「中盤での対決を制することができたら、優勢に試合を進めていくことができるのではないかな」と述べ、「この3人が機能したら日本のほうが優位に試合を進めていける」と見通した。中盤を支配できれば「FWの選手たちにいいボールが入ってくる。攻撃の回数は増える」とも予想した。

スコアは「2−2」と予想し、延長戦の末に日本が3−2でブラジルを下すと期待。一方で「ブラジルに先制されたら危ない」と警戒した。