タレントの江頭2：50がアルゼンチンのテレビに！

北中米ワールドカップ（W杯）を戦うサッカー日本代表は25日（日本時間26日）、スウェーデンとのグループリーグF組最終戦を米テキサス州ダラスで戦い、1-1のドローで終えた。お笑い芸人の江頭2：50が、開催地にド派手ないでたちで登場。街中でアルゼンチンのテレビ局の直撃インタビューを受け、その模様が伝えられた。

前身金色のタイツに日の丸柄のハチマキを頭に締め、胸にも日の丸をつけた江頭。ダラスの街中で遭遇したレポーターからスペイン語や英語で「ここにいるアミーゴたちと話してよいかい？」「元気かい？」と質問攻めを受けた。

「なんでこんな格好をしてるんだい？」と聞かれた江頭は「アイ・ラブ・テキサース！」と笑顔。さらに持ちネタの「取って入れて出す！」を連発してみせた。アルゼンチンのスーパースター、リオネル・メッシについて聞かれると「アイ、ラブ、メッシ」「ハッピーバースデー！メッシ」とサービス精神抜群に応じた。

「あなたは日本の有名なコメディアンなの？」という質問に「イエス」と言い切った江頭。アルゼンチンのテレビ局「Telefe」が公式Xにこの場面の動画を公開している。



（THE ANSWER編集部）