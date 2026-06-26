2026年サッカーW杯。開幕前、日本代表の前評判はこれまでにないほど高まっていた。厳しいヨーロッパの強豪を相手に善戦を重ねており、一部に怪我人を抱えながらも「歴代最強」の呼び声高く、列島中が大きな期待を寄せていた。

【画像】《渋谷・狂乱ルポ》平日朝から大熱狂…W杯グループ突破で大盛り上がり！アツすぎるサポーター”が集った渋谷の様子を写真で一気に見る

そして迎えた本大会。0-1から1-1、1-2から2-2、オランダ相手に劣勢を2度も追いつく初戦の劇的な展開に世間的な評価はうなぎ登りとなり、熱狂の波が日本中を席巻した。

続く第2節、チュニジア戦後は日曜日ということもあって、まだグループリーグ突破が確定していない状況にもかかわらず、渋谷のスクランブル交差点にはおびただしい数のサポーターが集結し、どんちゃん騒ぎを繰り広げた。

そして迎えた第3戦、スウェーデン戦当日。前日夜には共同通信社が「5点差の黒星でも突破する」と報道したように、今大会から導入された3位通過の恩恵で、余程のことがない限りグループリーグ突破は濃厚な状態、である。

それでもファンは貪欲に勝利を期待し、街からはヒリヒリとした熱気すら感じられた。純粋な勝利を希求する気持ち、次戦で少しでも与しやすい対戦相手を期待する気持ち。人によって理由はさまざまだろうが、早朝から渋谷に集うなかに「どうせ突破するから負けでもいいか」などと甘い考えを持つ者は皆無だった。

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試合当日、早朝6時の渋谷

試合当日の朝6時、渋谷。次第に街に人が集まり始める。駅構内を見渡せば、日本代表の青いユニフォームを着用した熱狂的なファンもちらほらと見受けられた。



朝6時すぎから日本代表のユニフォームに袖を通した人々が渋谷に向かう

しかし、スクランブル交差点にまだ人はまばらだ。警視庁の規制も、無法地帯と化すハロウィーンやカウントダウンに比べれば準備開始が遅く、物々しさもない。

信号待ちの間、テレアポの仕事に向かう途中だというスーツ姿の男性に話を聞いた。

「始業は10時からなんですけど、試合が終わる頃には道がとんでもないことになりそうじゃないですか。遅刻は絶対に許されないので、早めに出社することにしたんです。まだ人は少ないですね。よかったです。あ、私はバイトを管理する立場なんですけど、今日は希望休を出す学生バイトが多いですよ。もしかしたら仕事は休むと嘘をつきつつ、渋谷には来ているかもしれないですね」

男性の愚痴めいた推測の真偽はともかく、早朝の渋谷で青いユニフォームに身を包む人々の多くは、エネルギーを持て余した若者たちが多かった。

父親から譲り受けたというユニフォームを着用する男性は「テレビでも見てきたスクランブル交差点の狂騒を体験してみたい」と目を輝かせる。

「時間がクソなので…」の張り紙

センター街の奥にあるスタンディングバーの前を通りかかると、こんな身も蓋もない張り紙が掲げられていた。

『放映時間がクソなので、働けるスタッフがいません。なので、みんなで応援する為にお店を開放します。ただ、上記の通りスタッフがいないのと、僕らも観たいので、接客業務はしません』（原文ママ）

その近く、ビル前のスペースで屋台スタイルの営業を行う店舗は、屋外に大型テレビを設置して試合を上映。普段からスポーツ放映をしているパブはもちろん早朝営業を実施しており、道行く人々が次々と吸い込まれるように店内へと入っていく。試合開始前の時点ですでに「満席」の張り紙を掲げる店舗も少なくなかった。

また、渋谷を代表する大型クラブ「ATOM SHIBUYA」でもパブリックビューイングが開かれており、入り口ではスタッフが拡声器を使って「やってま〜す！ W杯いかがですか〜！」と声を張り上げている。

あちらを見ても、こちらを見ても、渋谷は完全に日本代表一色に染まっていた。

そして、運命のキックオフ。

街を周りながら小腹を満たそうと道玄坂上のコンビニに立ち寄ると、客がほとんどいない。ついレジのスタッフに「少ないですね」と声をかけると「しゃーないですよね」と苦笑いしていた。

実際、朝早いとはいえ、平時よりも明らかに人流が少ない異常事態。そんな渋谷を歩く数少ない人々も、スマホを横向きにして画面を食い入るように見つめながら歩いている。W杯、すさまじい国民的注目度である。

そう感心していると、すれ違ったギャル風の若い女性2人組は「今日人少なくね？」「あ、サッカー？ 何時からやってんの？」と全く興味のなさそうな会話を交わしていた。渋谷の懐の深さを垣間見た気がした。

「ほんとうは飲んじゃダメですけど」とこぼす、ほろ酔いの女性

0-0で迎えたハーフタイム。この時点で、他会場ではオランダがチュニジアに2-0でリードしており、日本が1位通過を決めるには、最低でも3点が必要となる。残り45分で3点。絶望的とも言える厳しい戦いが予想されるが、果たしてどうなるか。

パブリックビューイングの熱気を取材しようとバーに移動すると、「身バレが怖いから写真は絶対やめて」と念を押す、近隣のオフィスで働くエンジニアの女性が取材に答えてくれた。朝の9時台だというのにすでにほろ酔いの彼女は、「出社前に前半だけ観に来ました。ほんとうは飲んじゃダメですけど、今日はね、上田のゴールを祝って、1杯だけ」とメスカルをペロリとなめた。なお、試合はすでに後半5分に差し掛かっていた。

店内は筆者の予想を裏切り、みなが異様なほど真剣にサッカーを観戦していた。泥酔した若者がチャントを大声で歌うような状態ではなく、全体的にはじっと戦況を見つめている。そして、チャンスが訪れると店内が突如として一体となり、「うぉー！」「いけっ！」といった野太い歓声が地鳴りのように響き、惜しいプレーには自然と拍手が巻き起こる。活躍した選手の名を連呼し、心から勝利を願う“本物”のサポーターたちの姿がそこにはあった。

動き出すスクランブル交差点周辺の光景

時計の針が9時30分（後半開始20分が経過）へと向かう頃、沿道の機動隊車両から大勢の警察官が続々と交差点へと向かい、次第にスクランブル交差点周辺が物々しい空気に包まれ始める。

とはいえ、ハロウィーンやカウントダウンのあの異様な空気ほどではない。あちらは無法地帯を力で制圧するような雰囲気だが、今回の規制はスクランブル交差点周辺のみに限られており、立ち止まりが厳しく禁止されているわけでもない。コンビニの酒類販売も通常通り行われていた。

試合が終わると…

そして、試合終了のホイッスル。近隣の店舗で試合を見終えたサポーターたちが続々と集まり、横断歩道が青になる瞬間を今か今かと猛獣のように待ち構える。

「走らずにお願いします！ 走らずにゆっくり進んでください！」

交差点からセンター街に向けて、DJポリスならぬ警察官の声が響き渡る。

しかし、そんな静止はむなしく、信号が青に変わった瞬間、渋谷は一瞬にして狂乱の坩堝と化した。

ハイタッチ、ハグ、雄叫び。熱気に当てられながら、少し道を外れて代表サポーターたちの生の声を聞いた。

「後悔して死ぬより応援して死ぬ」

話を聞いたのは、朝7時半からこの熱狂のために訪れていたという、2人組の女性だ。

結果的に試合は引き分けに終わったものの、「引き分けでもスクランブル交差点は盛り上がっているんですね。選手のプレイをみんなで称えられる場所ってことですよね。渋谷に来てよかった」と目を輝かせる。次戦で待ち受ける強敵ブラジルとの対戦に向けても、「鈴木彩艶選手がしっかり守ってくれる活躍を期待している」と無邪気な笑顔を見せた。

また、熱心に応援するあまり「仕事を休んで駆けつけた」という筋金入りのサポーターもいた。首から大きな太鼓をぶら下げた彼は、「W杯は普通の試合じゃない。4年に1回のチャンスを仕事で逃してはいけない」と力強く断言する。

現在の日本代表については、「ほとんどが海外リーグでプレーしており外国人のプレッシャーに慣れているため、間違いなく歴代最強」と高く評価。「休むのは大変だが、あの時応援しなかったと後悔して死ぬより、応援して死ぬ方がいい」と、まるで武士のような覚悟を語ってくれた。

さらに、2006年のドイツ大会から奇抜な格好で本気の応援スタイルを貫いているという20年来のベテランサポーターにも遭遇。

「気持ちの部分ではドーハの頃の方が強かったかもしれないが、技術やチームの成熟度では今が歴代最強」と冷静に分析する。次戦のブラジル戦についても恐れる様子はなく、「負けたら終わりの決勝トーナメントで、ブラジルと100％本気でやれるのはこれ以上ない経験」と胸を張る。「久保選手がどれだけの状態か、どれだけ早く入ってこれるかがキーになる」と懸念を示しつつも、日本代表が決勝まで勝ち進む未来をはっきりと見据えていた。

次戦はいよいよブラジルとの対戦となった。W杯歴代最多となる5回の優勝を誇る、正真正銘のサッカー王国である。格や歴史だけを比較すれば日本代表の劣勢は否めないが、渋谷を行き交う熱狂的な人々から聞こえてきたのは、「ワンサイドゲームになるかもしれないが、カウンターの1発狙いで勝てるかもしれない」「なんとかPKに持ち込んでほしい」「最大の壁であるブラジルに勝てばベスト4はいける」という、力強く前向きな意見ばかりだった。

次戦の試合開始は30日午前2時。真夜中に渋谷のスクランブル交差点に集う人々は気持ち良い朝焼けを目に焼き付けられるだろうか。日本代表の挑戦は、続く。

〈「普段だったら寝てる時間」「勝って気持ちよくバイトに行きたかった」日本戦を見届けた女性2人組が明かした“渋谷での観戦”を決意した“納得の理由”〉へ続く

（「文春オンライン」編集部）