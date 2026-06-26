NPB(日本野球機構)は26日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第25回中間発表を行いました。

この日は上位陣に順位の変動はなし。それでも抑え投手部門では、2位の横山陸人投手(ロッテ)が、1位のマチャド投手(オリックス)と前日まで2万票以上あった差を8,256票までつめました。遊撃手部門では、1位の水野達稀選手(日本ハム)と2位の友杉篤輝選手(ロッテ)との差が1万1,620票差に縮まっています。投票締め切りは6月28日。最後までし烈な争いが予想されます。

なお、投票締め切り後は7月7日に最終結果が発表されます。

▽パ・リーグ ファン投票 第25回中間発表

【先発投手】

1位 伊藤大海(日本ハム)264,649票

2位 平良海馬(西武)184,212票

3位 大津亮介(ソフトバンク)137,619票

【中継投手】

1位 鈴木昭汰(ロッテ)300,118票

2位 甲斐野央(西武)251,042票

3位 田中正義(日本ハム)247,448票

【抑え投手】

1位 マチャド(オリックス)320,441票

2位 横山陸人(ロッテ)312,185票

3位 柳川大晟(日本ハム)244,553票

【捕手】

1位 田宮裕涼(日本ハム)403,910票

2位 若月健矢(オリックス)246,669票

3位 海野隆司(ソフトバンク)172,552票

【一塁手】

1位 清宮幸太郎(日本ハム)480,444票

2位 ネビン(西武)367,307票

3位 ソト(ロッテ)275,515票

【二塁手】

1位 小川龍成(ロッテ)379,337票

2位 太田椋(オリックス)325,934票

3位 牧原大成(ソフトバンク)250,084票

【三塁手】

1位 栗原陵矢(ソフトバンク)517,936票

2位 郡司裕也(日本ハム)289,627票

3位 宗佑磨(オリックス)192,851票

【遊撃手】

1位 水野達稀(日本ハム)302,786票

2位 友杉篤輝(ロッテ)291,166票

3位 村林一輝(楽天)215,000票

【外野手】

1位 万波中正(日本ハム)546,123票

2位 西川史礁(ロッテ)480,579票

3位 周東佑京(ソフトバンク)422,024票

4位 近藤健介(ソフトバンク)379,608票

5位 西川龍馬(オリックス)260,878票

【DH】1位 レイエス(日本ハム)499,452票2位 柳田悠岐(ソフトバンク)343,002票3位 ポランコ(ロッテ)213,622票