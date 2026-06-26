70-80年代のナイトカルチャーを代表する「ディスコ」が横浜に誕生。『Disco Brick YOKOHAMA』8月8日から開催

横浜赤レンガ倉庫では、2026年8月8日（土）から 8月23日（日）の計16日間、横浜赤レンガ倉庫イベント広場にて、1970年代から1980年代にかけて世界的にブームとなった「ディスコ」をイメージした音楽イベント『Disco Brick YOKOHAMA』を初開催する。

かつて横浜は最新の洋楽がいち早く流れ込み、ディスコカルチャーの原点となるような名店も数多く誕生した。そうした中で、横浜独自のディスコステップが生まれるなど注目を集め、現在の音楽シーンを牽引してきた歴史を持つ。

そんな横浜で、当時の熱狂を知る世代から、レトロカルチャーに魅了される現代の若者までが一体となって楽しめる新たな音楽体験の場を提供する。本イベントでは、1970年代後半から1980年代初頭の「ディスコ」を彷彿とさせる世界観、トップDJを招いた本格的な音楽を、屋外で“横浜の風”を感じながら楽しめる。

さらには、ディスコを軸に横浜の「ナイトタイムエコノミー」を促進。横浜の観光地として、“夜の横浜”の文化創出、魅力発信に寄与できるよう盛り上げていく。

また、横浜赤レンガ倉庫では本イベントと同時期に海外リゾート気分を味わえる『Red Brick Sunset 2026』を開催する。同時開催のイベントや横浜観光の帰り、暑い日差しを避けた夜の外出など、“夏の横浜”をさらに満喫できる、新たな“夜の遊び場”に足を運んでみてはいかがだろう。

1970年代後半〜1980年代初頭のディスコを彷彿とさせる会場の世界観

横浜赤レンガ倉庫の海側のエリアに、光輝く大きなBOXが登場。ネオンサインで彩られたエントランスをくぐると、ミラーボールやレーザーがきらめくDJブース、音楽を楽しむダンスフロアなどが出迎える。

会場イメージ

本会場は1970年代後半から1980年代初頭、カッコよさに憧れた若者たちが夜な夜な集い、一晩中ステップを踏んで“フィーバー”した当時のディスコの世界観を表現。本イベントでは、当時のダンスフロアに渦巻いていた、“泥臭くも圧倒的に熱いグルーヴ”を軸に据えた空間を創り上げる。

世界や日本のクラブシーンで活躍するDJの登場

会場イメージ

「ディスコカルチャーを多くの方に気軽に体験してほしい」という想いから、入場料は全日程有料ではなく、一部無料日を設ける。

有料日は国内外で活躍するトップDJなどが集結。トップDJによる縦横無尽な選曲は、そこからテクノやハウス、レゲエへと連なるダンスミュージックの系譜を網羅する。あの頃の熱狂的な世界観と、現代のプレイが交差する刺激的な一夜となる。

無料日は、仕事や観光帰りにふらっと気軽に立ち寄り“音楽の楽しさ”を体感しつつ、「1970年代から1980年代のナイトカルチャー」を懐かしみ、関心を持てる機会を幅広い方に提供する。

【出演DJ】

CAPTAIN VINYL (DJ NORI+MURO)

DRUNKEN KONG（Drumcode/Tronic）

DJ HASEBE

【開催概要】

grooveman Spot

『Disco Brick YOKOHAMA』期間：2026年8月8日（土）〜8月23日（日）計16日間※雨天・荒天時は休業の場合あり会場：横浜赤レンガ倉庫イベント広場（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）時間：OPEN 17:00／START 17:30〜22:00（バーL.O. 21:30）入場料：無料／有料（1,000円〜3,800円）※チケット情報の詳細は7月中旬ごろに発表予定※飲食、物販代等は別途主催：横浜赤レンガ倉庫（株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）後援：横浜市協力：AlphaTheta株式会社／Garden Grove特設サイト：https://www.yokohama-akarenga.jp/event/redbrick-disco/index.html