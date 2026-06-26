ジェンハイが展開するライフスタイルブランド「Neakasa（ネアカサ）」は、吸着式衣類スチーマー『Neakasa Magic 1』に新色「グレー」と「シルバー」を追加した。

【画像あり】グレーとシルバーで黒で並べたい人にオススメ 商品外観

新色はAmazonおよび楽天市場限定で販売される。6月30日までの期間限定で、各販売ページにて8%OFFクーポンが利用可能となっている。

落ち着いた印象のグレーと、洗練された質感のシルバーを新たにラインアップ。毎日使う衣類ケア家電として、機能性に加え、クローゼットやインテリアになじみやすいカラーにもこだわったという。

Neakasa Magic 1は、衣類を吸着して固定しながらスチームを当てられる衣類スチーマー。シャツやジャケット、ワンピース、デニムなどを、アイロン台を使わずハンガーに掛けたままケアできる。

2300Paの吸着力で衣類を安定させながらスチームを当てることで、片手でもスムーズなシワ伸ばしをサポート。スチーム後に残りやすい湿り気を抑え、着用前の衣類をより快適に整える。電源を入れてから約30秒で使用できるため、忙しい朝や外出前の身支度にも活用できる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）