ブラジルメディア、注目選手として上田綺世を紹介「キャリア最高のシーズンを終えたばかり」 中村敬斗も警戒「GSで特に目立った選手」
FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）で、日本代表とブラジル代表が対戦することが決定した。
ブラジル国内で今大会を放送するブラジル大手メディア『globo』は、「ワールドカップでブラジルと対戦する日本について知ろう」と題した特集記事を掲載。日本代表の特徴や注目選手を紹介している。記事では、森保一監督による長期政権や3バックをベースとした戦術に触れ、「チームは3バックを主体としてプレーするが、決して守備的な姿勢ではない。攻撃面ではよく動き、選手同士は頻繁にポジションチェンジ。素早いボールコントロールとフィニッシュを基本としている」と分析した。
また現時点でのベストメンバーとして、GK鈴木彩艶、DF渡辺剛（冨安健洋）、板倉滉（谷口彰悟）、伊藤洋輝、MF堂安律、佐野海舟、田中碧、中村敬斗、鎌田大地、伊東純也（前田大然）、FW上田綺世をピックアップ。中でも注目選手として中村と上田の2人を挙げている。
グループステージで1ゴール1アシストを記録した中村については「グループステージで特に目立った選手の一人。フランスのスタッド・ランスに所属しており、攻撃的なプレーで存在感を発揮する」と紹介。上田については「オランダのフェイエノールトで公式戦40試合に出場し、26ゴールを挙げてキャリア最高のシーズンを終えたばかり。ワールドカップでも好調を維持し、グループステージで2ゴールを記録した」と高く評価した。
ブラジル国内で今大会を放送するブラジル大手メディア『globo』は、「ワールドカップでブラジルと対戦する日本について知ろう」と題した特集記事を掲載。日本代表の特徴や注目選手を紹介している。記事では、森保一監督による長期政権や3バックをベースとした戦術に触れ、「チームは3バックを主体としてプレーするが、決して守備的な姿勢ではない。攻撃面ではよく動き、選手同士は頻繁にポジションチェンジ。素早いボールコントロールとフィニッシュを基本としている」と分析した。
グループステージで1ゴール1アシストを記録した中村については「グループステージで特に目立った選手の一人。フランスのスタッド・ランスに所属しており、攻撃的なプレーで存在感を発揮する」と紹介。上田については「オランダのフェイエノールトで公式戦40試合に出場し、26ゴールを挙げてキャリア最高のシーズンを終えたばかり。ワールドカップでも好調を維持し、グループステージで2ゴールを記録した」と高く評価した。
【ゴール動画】試合を動かしたのは両チームのスピードスター！
スピードスターが先制弾— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 26, 2026
前田大然が完璧な抜け出しからゴール
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🇸🇪エランガがカットインから同点弾
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