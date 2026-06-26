欧州勢にめっぽう強い森保ジャパン、またも無敗記録を更新！ スウェーデンとドロー…発足から8勝3分け0敗
日本代表は26日、FIFAワールドカップ2026 グループステージ第3節でスウェーデン代表と対戦し、1−1で引き分けた。この結果、2018年の森保ジャパン発足から続く“対欧州勢無敗”をまたも継続した。
2022年に行われた前回のFIFAワールドカップの決勝トーナメント1回戦では、クロアチア代表にPK戦の末に敗れたが、公式記録上は引き分け扱い。森保ジャパンの対欧州勢の戦績は8勝3分け0敗となった。成績は以下の通り。
vsセルビア代表【1-0／◯】伊東純也
vsドイツ代表【2-1／◯】堂安律、浅野拓磨
vsスペイン代表【2-1／◯】堂安律、田中碧
vsクロアチア代表【1-1（PK 1-3）／△】前田大然
vsドイツ代表【4-1／◯】伊東純也、上田綺世、浅野拓磨、田中碧
vsトルコ代表【4-2／◯】伊藤敦樹、中村敬斗×2、伊東純也
vsスコットランド代表【1-0／◯】伊東純也
vsイングランド代表【1-0／◯】三笘薫
vsアイスランド代表【1-0／◯】小川航基
vsオランダ代表【2-2／△】中村敬斗、鎌田大地
vsスウェーデン代表【1-1／△】前田大然
2022年に行われた前回のFIFAワールドカップの決勝トーナメント1回戦では、クロアチア代表にPK戦の末に敗れたが、公式記録上は引き分け扱い。森保ジャパンの対欧州勢の戦績は8勝3分け0敗となった。成績は以下の通り。
vsドイツ代表【2-1／◯】堂安律、浅野拓磨
vsスペイン代表【2-1／◯】堂安律、田中碧
vsクロアチア代表【1-1（PK 1-3）／△】前田大然
vsドイツ代表【4-1／◯】伊東純也、上田綺世、浅野拓磨、田中碧
vsトルコ代表【4-2／◯】伊藤敦樹、中村敬斗×2、伊東純也
vsスコットランド代表【1-0／◯】伊東純也
vsイングランド代表【1-0／◯】三笘薫
vsアイスランド代表【1-0／◯】小川航基
vsオランダ代表【2-2／△】中村敬斗、鎌田大地
vsスウェーデン代表【1-1／△】前田大然
【動画】日本を救う！CKから小川航基のヘッド→鎌田大地のゴール！
空を制した✈️— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 14, 2026
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