NHK、ラウンド32 日本代表対ブラジル代表はBSで生中継…解説は本田圭佑
6月30日（火）日本時間2時〜、FIFAワールドカップ2026 決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）日本代表対ブラジル代表が行われる。
今大会を中継するNHKでは、BSにて同日1時10分から放送を開始。解説は本田圭佑が務めることを発表した。なお、NHK ONEでの配信は行わない。
地上波ではフジテレビ系列が生中継することが決定している。
今大会を中継するNHKでは、BSにて同日1時10分から放送を開始。解説は本田圭佑が務めることを発表した。なお、NHK ONEでの配信は行わない。
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【ゴール動画】試合を動かしたのは両チームのスピードスター！
スピードスターが先制弾— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 26, 2026
前田大然が完璧な抜け出しからゴール
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