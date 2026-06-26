「めっちゃやばくなってる！」３位勢で４位→６位へ転落した韓国代表の大ピンチに日本ファンも驚嘆 「赤信号に変わってたわ」「最後に８番手で生き残りそう」【W杯】
現地６月25日、北中米ワールドカップの３つのグループでそれぞれ最終戦が行なわれ、決勝トーナメントに進出するチームが新たに決定。グループＦでは日本はスウェーデンと１−１で引き分けて勝点を５に伸ばし、２位での突破が決まり、３位のスウェーデンもラウンド32に駒を進めた。
今大会から出場枠が32から48に拡大され、決勝トーナメント進出チームも16から32に増加。各グループ３位の全12チームのうち、上位８チームも次ラウンドにエントリーできるレギュレーションだ。そんななか、他グループの動向に目を凝らしているのが、韓国サイドだ。現地24日に韓国は０−１で南アフリカに敗れ、グループＡを３位でフィニッシュ。３位ランキングで４位につけて楽観視するムードがあったが、一夜にして状況が激変している。
ボスニア・ヘルツェゴビナ、スウェーデン、エクアドルがベスト32への切符を掴み、パラグアイもオーストラリアと引き分けて勝点４をゲットした。韓国は３位ランキングであっという間に６位に転落。最終戦を消化していないグループはまだ６つもあり、気の抜けない苦境に立たされている。
この過酷なシチュエーションに、日本のファンも反応した。SNSやネット上ではさまざまな意見が飛び交っており、「めっちゃやばくなってるやん！」「３位敗退かな、これ」「黄信号から赤信号に変わってたわ」「勝点３の得失点差−１って絶妙すぎるラインを引いたなw」「だって２敗してるからなぁ」「かなり微妙なとこいる」「日本に文句言ってるのはおかしいよね」「もはや勝点３じゃ安泰じゃないでしょ」「なんか最後に８番手で生き残りそう」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
グループＡ〜Ｆの６つが最終戦を終えた時点での３位ランキングは以下の通り。上位８チームが決勝トーナメントに進出できる。まだベルギーやクロアチア、セネガルといった実力国が最終戦を消化していない。
１位 スウェーデン☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点７
２位 エクアドル☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点２
３位 ボスニア・ヘルツェゴビナ☆ 勝点４ 得失点差−１ 総得点５
４位 パラグアイ 勝点４ 得失点差−２ 総得点２
５位 クロアチア△ 勝点３ 得失点差−１ 総得点３
６位 韓国 勝点３ 得失点差−１ 総得点２
７位 アルジェリア△ 勝点３ 得失点差−２ 総得点２
８位 スコットランド 勝点３ 得失点差−３ 総得点１
９位 カーボベルデ△ 勝点２ 得失点差±０ 総得点２
10位 ベルギー△ 勝点２ 得失点差±０ 総得点１
11位 DRコンゴ 勝点１ 得失点差−１ 総得点１
12位 セネガル△ 勝点０ 得失点差−３ 総得点３
編集部・注 ☆＝ベスト32進出決定、△＝最終戦が未消化
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスウェーデン戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は先制弾の11番＆圧巻だったボランチと守護神
今大会から出場枠が32から48に拡大され、決勝トーナメント進出チームも16から32に増加。各グループ３位の全12チームのうち、上位８チームも次ラウンドにエントリーできるレギュレーションだ。そんななか、他グループの動向に目を凝らしているのが、韓国サイドだ。現地24日に韓国は０−１で南アフリカに敗れ、グループＡを３位でフィニッシュ。３位ランキングで４位につけて楽観視するムードがあったが、一夜にして状況が激変している。
この過酷なシチュエーションに、日本のファンも反応した。SNSやネット上ではさまざまな意見が飛び交っており、「めっちゃやばくなってるやん！」「３位敗退かな、これ」「黄信号から赤信号に変わってたわ」「勝点３の得失点差−１って絶妙すぎるラインを引いたなw」「だって２敗してるからなぁ」「かなり微妙なとこいる」「日本に文句言ってるのはおかしいよね」「もはや勝点３じゃ安泰じゃないでしょ」「なんか最後に８番手で生き残りそう」などなど、枚挙に暇がないほどだ。
グループＡ〜Ｆの６つが最終戦を終えた時点での３位ランキングは以下の通り。上位８チームが決勝トーナメントに進出できる。まだベルギーやクロアチア、セネガルといった実力国が最終戦を消化していない。
１位 スウェーデン☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点７
２位 エクアドル☆ 勝点４ 得失点差±０ 総得点２
３位 ボスニア・ヘルツェゴビナ☆ 勝点４ 得失点差−１ 総得点５
４位 パラグアイ 勝点４ 得失点差−２ 総得点２
５位 クロアチア△ 勝点３ 得失点差−１ 総得点３
６位 韓国 勝点３ 得失点差−１ 総得点２
７位 アルジェリア△ 勝点３ 得失点差−２ 総得点２
８位 スコットランド 勝点３ 得失点差−３ 総得点１
９位 カーボベルデ△ 勝点２ 得失点差±０ 総得点２
10位 ベルギー△ 勝点２ 得失点差±０ 総得点１
11位 DRコンゴ 勝点１ 得失点差−１ 総得点１
12位 セネガル△ 勝点０ 得失点差−３ 総得点３
編集部・注 ☆＝ベスト32進出決定、△＝最終戦が未消化
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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