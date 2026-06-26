「手が…」「怖すぎる」鎮西寿々歌、自撮りに写り込んだものに「心霊かと」「若干ホラーやん笑」の声！
FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さんは6月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。自撮り写真に写り込んだものが「怖すぎる」「若干ホラーやん笑」と話題になっています。
【写真】鎮西寿々歌の自撮りショット
コメントでは「初見ドキッとしました」「怖すぎる」「手が… 死柄木かと…笑」「心霊かとおもった笑笑笑笑笑笑」「マネさんの腕から手まで綺麗すぎ笑」「これリボンから手が生えてるみたいに見える笑笑」「若干ホラーやん笑」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】鎮西寿々歌の自撮りショット
「初見ドキッとしました」鎮西さんは「実は小さいリボンはじめてでした」とつづり、1枚の写真を投稿。小さなリボンのヘアアクセサリーを着けてポーズしているかわいらしいセルフィーですが、注目は奥に写り込んだもの。1本の腕が鎮西さんの後ろから伸びています。しかしこれは「どうしても映りこみたいマネさんの腕がもはやヘアアクセ」とあるようにマネージャーの腕だったようです。
「可愛すぎて死んだ」Xでたびたびオフショットを公開している鎮西さん。24日には「味仙食べてがんばるぞー！もうすぐ会えるね」とつづり、私服らしき姿でウインクする動画を公開しました。ファンからは「はい私死んだー可愛すぎて死んだ」「えっぐぅ…かわいすぎる」「茶髪になってギャルみ出て、すごくツボ」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)