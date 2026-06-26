FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さんは6月25日、自身のXを更新。自撮り写真が話題になっています。（サムネイル画像出典：鎮西寿々歌さん公式Xより）

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FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌さんは6月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。自撮り写真に写り込んだものが「怖すぎる」「若干ホラーやん笑」と話題になっています。

【写真】鎮西寿々歌の自撮りショット

「初見ドキッとしました」

鎮西さんは「実は小さいリボンはじめてでした」とつづり、1枚の写真を投稿。小さなリボンのヘアアクセサリーを着けてポーズしているかわいらしいセルフィーですが、注目は奥に写り込んだもの。1本の腕が鎮西さんの後ろから伸びています。しかしこれは「どうしても映りこみたいマネさんの腕がもはやヘアアクセ」とあるようにマネージャーの腕だったようです。

コメントでは「初見ドキッとしました」「怖すぎる」「手が… 死柄木かと…笑」「心霊かとおもった笑笑笑笑笑笑」「マネさんの腕から手まで綺麗すぎ笑」「これリボンから手が生えてるみたいに見える笑笑」「若干ホラーやん笑」などの声が寄せられています。

「可愛すぎて死んだ」

Xでたびたびオフショットを公開している鎮西さん。24日には「味仙食べてがんばるぞー！もうすぐ会えるね」とつづり、私服らしき姿でウインクする動画を公開しました。ファンからは「はい私死んだー可愛すぎて死んだ」「えっぐぅ…かわいすぎる」「茶髪になってギャルみ出て、すごくツボ」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。

(文:熱帯夜)