【ひらがなクイズ】大人でも意外と悩む！ 3つの言葉に共通するひらがな2文字わかるかな？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、頭に浮かぶマーク、ビジネスの事業者、そして情報をキャッチする機器という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
は□□
□□んと
あん□□
ヒント：クイズや質問の文末につける記号。貸しビルなどの一画を借りて商売をする入居者。そして、空間を飛び交う無線通信の電波を受け取るために必要な設備を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「てな」を入れると、次のようになります。
はてな
てなんと（テナント）
あんてな（アンテナ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、好奇心や疑問を象徴するマークから、商業施設をにぎわせる多様な店舗形態、さらには情報を中継する不可欠なシステムまでを網羅しました。3つの異なるジャンルが同じ音でつながるという、言葉の醍醐味（だいごみ）を感じていただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、頭に浮かぶマーク、ビジネスの事業者、そして情報をキャッチする機器という、異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
は□□
□□んと
あん□□
ヒント：クイズや質問の文末につける記号。貸しビルなどの一画を借りて商売をする入居者。そして、空間を飛び交う無線通信の電波を受け取るために必要な設備を思い浮かべてみてください。
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正解：てな正解は「てな」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「てな」を入れると、次のようになります。
はてな
てなんと（テナント）
あんてな（アンテナ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、好奇心や疑問を象徴するマークから、商業施設をにぎわせる多様な店舗形態、さらには情報を中継する不可欠なシステムまでを網羅しました。3つの異なるジャンルが同じ音でつながるという、言葉の醍醐味（だいごみ）を感じていただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)