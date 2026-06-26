◇女子ゴルフツアー アース・モンダミン・カップ第2日（2026年6月26日 千葉県 カメリアヒルズCC＝6699ヤード、パー72）

W台風の影響で、強い風と雨に見舞われる中、“元ワセ女”の稲垣那奈子（25＝三菱電機）が上位に顔を出してきた。

3打差の2位から出て、5バーディー、3ボギーの70と伸ばし、通算4アンダーでホールアウトした時点で1打差の2位に浮上した。

「凄い風が、突風が終始吹いている感じだったの大変でした」と言いながらも3番で3メートル、14番で7メートルのバーディーチャンスを沈めるなどパットがさえて流れに乗った。

今季は開幕戦で予選落ちとつまずき、4月の富士フイルム・スタジオアリス女子オープンで5位に入り復調したかと思われたが、その後も低迷。前週まで3試合連続予選落ちと浮上のきっかけをつかめずにいた。

不振の原因はパット。「特にパットはずっと距離感、タッチが合わないからラインも合わないみたいな感じでした。結構2メートルくらいから3パットとか、そういう感じで本当にパットに悩んでいる感じでした」

打開策を見つけ出そうと試行錯誤しているうちに、好感触を得たのが、「友人に勧められた」という距離に応じてストロークの幅を変える打ち方だった。

「5歩の距離ならこれくらいと幅を決めて、そこから1歩刻みで10歩までストローク幅を変えます。ほんと、1歩の幅の違いだったら、これくらいしかストロークの幅は変わりませんが…」と右手のひと差し指と親指の指先を1センチほど広げて見せた。

「（パッティングを）型にはめて、メカニックになりすぎてもあまり良くないかなとも思ったんですが、自分の中に指標がないと感覚がずれた時に、大ずれというか凄いずれを見せてしまう。それで、ある一定の何かが自分の中であればいいなと（思い始めました）」と説明した。

昨年のリゾートトラスト・レディースで早大出身の女子プロとして初めてツアー優勝を飾った。その実績が認められ母校の校友会の表彰も受けた。早大はスポーツ界にも数多くの人材を輩出。OGとして他競技の選手との交流もあるだけに、日本中が注目しているサッカーのW杯北中米大会にも関心を示す。「（日本代表の）チュニジア戦も見ました。ゴールを凄いたくさん決めてて格好良かったです」

この日はプレー中だったため、スウェーデン戦は視聴できなかったが、引き分けて決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦することが決まったことを知らされると「ネイマール出ますか？」と興味津々の様子だった。

日本代表の推しは久保建英だそうで「久保さんは同い年くらいかな（稲垣が1学年上）。久保さんが幼い頃にスペイン語をペラペラ話していた動画を見て、それがめちゃかわいくて」と親近感がわいたという。

「（今回は）ケガして出てないから次回出るときに期待ですね」

1次リークを無敗で抜けた日本代表の勢いも感じているようで「あしたはブルー（のウエア）を着てみようかな」と笑顔で話していた。