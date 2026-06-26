作詞家で音楽プロデューサーの秋元康氏（68）が25日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。昭和を代表する歌姫・美空ひばりさん（1989年死去）とのレコーディング秘話を明かした。

この日は歌手の近藤真彦とともに出演。秋元氏は「結局、人生って誰と会えたか」と切り出し、美空さんとの仕事を回想した。秋元氏は美空さんの名曲「川の流れのように」の作詞を手がけている。

当時、多忙を極める中でレコーディングが遅れることもあったという秋元氏。それでも美空さんは「とにかく10日前でも2週間前でも、全曲ください」と求めていたという。

秋元氏は「10曲プロデュースしたら、2週間前に10曲上げなければいけない。それはすごいプレッシャーだった」と告白。その理由について「ひばりさん、あんなに歌がうまいのに、全部家で練習してくる。だからスタジオ入って歌うと1回目のテイクで完璧」と、圧倒的な歌唱力に驚かされたことを明かした。

話は秋元氏の桁違いの交遊録にも広がった。マイケル・ジャクソンの自宅を訪れた話や、ロックバンド・クイーンのブライアン・メイ、フレディ・マーキュリー、さらにはアントニオ猪木さん、長嶋茂雄さんらとの交流が次々と披露されると、近藤も感嘆の声をあげていた。