【Pokemon Close-Up Tシャツ】 7月18日 発売予定 価格　　100～140サイズ：2,750円 フリーサイズ：3,850円

　ポケモンは、グッズ「Pokemon Close-Up Tシャツ」を7月18日に発売する。価格は2,750円より。

　本商品は「なりきり」をテーマにしたインパクト抜群のTシャツ。ピカチュウやヤドン、ミミッキュ、ポッチャマなど、ポケモンたちの顔が大きくデザインされ、メタモンのTシャツはシルエットがメタモンのようにかたどられているほか、一部のポケモンの尻尾はアップリケになっているなど、着るだけでポケモンに変身できる。

　また、フリーサイズが用意されているものもあり、家族や友だちとコーディネートを楽しめる。「Pokemon Close-Up Tシャツ」はポケモンセンター店舗にて7月18日より販売されるほか、通販サイト「ポケモンセンターオンライン」では7月16日10時より取扱開始となる。

【ラインナップ】

ピカチュウ（サイズ：100・120・140・フリー）

プリン（サイズ：100・120・140）

ヤドン（サイズ：100・120・140・フリー）

ゲンガー （サイズ：100・120・140・フリー）

メタモン（サイズ：100・120・140・フリー）

イーブイ（サイズ：100・120・140）

カビゴン（サイズ：100・120・140）

ポッチャマ（サイズ：100・120・140）

ルカリオ（サイズ：100・120・140）

ニンフィア（サイズ：100・120・140）

モクロー（サイズ：100・120・140）

ミミッキュ（サイズ：100・120・140）

ワッカネズミ（サイズ：100・120・140）

ポケモンセンターヨコハマサテライトでの取り扱いは未定です。
※後日ポケモンセンターヨコハマサテライト、ポケモンストア、Amazon.co.jp「ポケモンストア」、イベント会場等で取り扱う可能性がございます。
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