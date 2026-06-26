【ポケモン】ピカチュウやメタモンになりきれる！ Tシャツ「Pokemon Close-Up」7月18日発売
ポケモンは、グッズ「Pokemon Close-Up Tシャツ」を7月18日に発売する。価格は2,750円より。
本商品は「なりきり」をテーマにしたインパクト抜群のTシャツ。ピカチュウやヤドン、ミミッキュ、ポッチャマなど、ポケモンたちの顔が大きくデザインされ、メタモンのTシャツはシルエットがメタモンのようにかたどられているほか、一部のポケモンの尻尾はアップリケになっているなど、着るだけでポケモンに変身できる。
また、フリーサイズが用意されているものもあり、家族や友だちとコーディネートを楽しめる。「Pokemon Close-Up Tシャツ」はポケモンセンター店舗にて7月18日より販売されるほか、通販サイト「ポケモンセンターオンライン」では7月16日10時より取扱開始となる。【ラインナップ】
ピカチュウ（サイズ：100・120・140・フリー）
プリン（サイズ：100・120・140）
ヤドン（サイズ：100・120・140・フリー）
ゲンガー （サイズ：100・120・140・フリー）
メタモン（サイズ：100・120・140・フリー）
イーブイ（サイズ：100・120・140）
カビゴン（サイズ：100・120・140）
ポッチャマ（サイズ：100・120・140）
ルカリオ（サイズ：100・120・140）
ニンフィア（サイズ：100・120・140）
モクロー（サイズ：100・120・140）
ミミッキュ（サイズ：100・120・140）
ワッカネズミ（サイズ：100・120・140）
※ポケモンセンターヨコハマサテライトでの取り扱いは未定です。
※後日ポケモンセンターヨコハマサテライト、ポケモンストア、Amazon.co.jp「ポケモンストア」、イベント会場等で取り扱う可能性がございます。
(C)2026 Pokémon. (C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。