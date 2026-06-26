小沢仁志、ガーリックトースト・スコッチエッグなどのワンプレート朝食公開「おしゃれなカフェみたい」「豪華すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】俳優の小沢仁志が、6月26日までに自身のInstagramを更新。ワンプレートの朝食を公開した。
【写真】64歳俳優「おしゃれなカフェみたい」ガーリックトースト・スコッチエッグなどのワンプレート朝食
小沢は「今朝は撮影であまり行けなかったブルドックスの試合」と自身が率いる野球チーム「ブルドックス」の試合に行くことを報告し、朝食の写真を投稿。「ガーリックトーストとスコッチ・エッグで 懐かしいよな、スコッチ・エッグ」とつづり、刻んだにんにくがたっぷりとのったガーリックトースト、こんがりと揚がったスコッチエッグ、ウインナー、サラダなどを彩りよく盛り付けたワンプレートの朝食を披露している。
この投稿は「めちゃくちゃ美味しそう」「豪華すぎる」「元気が出そうなメニュー」「おしゃれなカフェみたい」「ボリュームすごい」「彩りも綺麗」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】64歳俳優「おしゃれなカフェみたい」ガーリックトースト・スコッチエッグなどのワンプレート朝食
◆小沢仁志、ワンプレート朝食披露
小沢は「今朝は撮影であまり行けなかったブルドックスの試合」と自身が率いる野球チーム「ブルドックス」の試合に行くことを報告し、朝食の写真を投稿。「ガーリックトーストとスコッチ・エッグで 懐かしいよな、スコッチ・エッグ」とつづり、刻んだにんにくがたっぷりとのったガーリックトースト、こんがりと揚がったスコッチエッグ、ウインナー、サラダなどを彩りよく盛り付けたワンプレートの朝食を披露している。
◆小沢仁志の投稿に「おしゃれなカフェみたい」と反響
この投稿は「めちゃくちゃ美味しそう」「豪華すぎる」「元気が出そうなメニュー」「おしゃれなカフェみたい」「ボリュームすごい」「彩りも綺麗」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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