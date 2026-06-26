“日本一強いアナ”堀江聖夏「おすすめすぎる」簡単に作れる納豆麹公開「何にでも合いそう」「腸活の参考になる」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】フリーアナウンサーの堀江聖夏が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの納豆麹を公開した。
【写真】32歳日本一強い女性アナ「腸活の参考になる」簡単に作れる納豆麹
堀江アナは「最近はまってる納豆麹！」と記し、器に盛り付けられた納豆麹の写真を投稿。千切りのにんじんや昆布、納豆、しらすなどを混ぜ合わせた健康的な1品を披露し、「本当に簡単に作れる腸活麹 おすすめすぎる！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「すごく体に良さそう」「腸活の参考になる」「健康意識高くて素敵」「何にでも合いそう」「レシピ知りたい」などの声が上がっている。
堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、5000万回以上の再生回数を記録するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】32歳日本一強い女性アナ「腸活の参考になる」簡単に作れる納豆麹
◆堀江聖夏アナ、手作りの納豆麹披露
堀江アナは「最近はまってる納豆麹！」と記し、器に盛り付けられた納豆麹の写真を投稿。千切りのにんじんや昆布、納豆、しらすなどを混ぜ合わせた健康的な1品を披露し、「本当に簡単に作れる腸活麹 おすすめすぎる！」とつづっている。
◆堀江聖夏アナの投稿に「何にでも合いそう」の声
この投稿に、ファンからは「すごく体に良さそう」「腸活の参考になる」「健康意識高くて素敵」「何にでも合いそう」「レシピ知りたい」などの声が上がっている。
堀江アナは空手黒帯を取得していることから「日本一、強いアナウンサー」という肩書きを所持。Instagramに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は、5000万回以上の再生回数を記録するほど話題を呼んでいる。（modelpress編集部）
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