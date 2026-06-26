「コアラのマーチ ファンタジーソーダ」発売、紫色のビスケットの中に、ソーダ味の青色チョコレートを入れた【ロッテ】

ロッテは、「コアラのマーチ ファンタジーソーダ」を七夕の2026年7月7日から全国発売する。

近年、原宿を中心に広がるKAWAIIカルチャーは国内外で支持を集めており、Z世代･アルファ世代を中心に、味だけでなく、見た目のかわいらしさや色合い、世界観まで含めて楽しむ消費スタイルが定着している。

そこで、原宿のKAWAIIカルチャーの要素を取り入れた、ファンタジーな世界観の新商品を発売する。ビスケットとチョコレートの色味をあえて変えることで、中を割って確かめたくなる驚きを生み出し、見た瞬間から楽しく、新しい商品に仕立てた。

◆コアラのマーチ ファンタジーソーダ

46g、オープン価格(想定小売価格 税込194円前後)

サクサクな紫色のビスケットの中に、甘酸っぱいソーダ味の青色チョコレートを詰めた“KAWAII”見た目のコアラのマーチ。

好奇心旺盛なドレミくんとミレドちゃんが出会った、「ユニコーンコアラ」が新絵柄として仲間入りした。

ユニコーンコアラ

【2026年度の新絵柄 一部を紹介】

また、コアラのマーチはその時代の世相やトレンド、イベントなどを取り入れながら新たな絵柄を毎年差し替えている。今年度は、新たに10種の絵柄を追加した。

◆ハンディファンコアラ

猛暑日を超えた酷暑日が続き、溶けてしまいそうな暑い夏を涼しく過ごすコアラ。

◆ドーナツコアラ

第6次ドーナツブーム到来とも言われるほど長期的に人気があるドーナツの中にハマったコアラ。

◆エビフライコアラ

ぬい服として安定した人気を誇る、エビフライの着ぐるみを被ったコアラ。

◆バブバブコアラ

かわいいコアラが赤ちゃんになったバブバブコアラ。

【コアラのマーチ ドーナツやエビフライなど…新絵柄の画像はこちら】

〈コアラのマーチのパッケージが進化〉

また、コアラのマーチのパッケージリニューアルを実施し、7月上旬から順次、箱製品全ラインナップへ拡大する。従来のジッパー式から、押すだけで簡単に開けられるプッシュタイプへ変更。開封時にゴミが出ない設計とした。

また、ふた裏のパーツを使うと、内袋をねじってしっかり固定でき、保存に便利な「袋止め」として使える。