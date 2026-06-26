【台風7号・8号】ダブル台風接近に伴いイベント中止相次ぐ 大型フェス・EBiDANグルらリリイベ・プロ野球にも影響
【モデルプレス＝2026/06/26】台風7号と台風8号の影響により、イベントの中止が相次いで発表されている。
【写真】EBiDAN若手グループ、フレッシュなメンバーたち
台風7号は、暴風域を伴って南西諸島に接近しており、6月27日には西日本から東日本の太平洋側に接近する見込み。また、同日には台風8号も東日本太平洋側に接近すると予想されている。気象庁や各自治体では、暴風や大雨への厳重な警戒を呼びかけている。
27日、28日に神奈川・横浜赤レンガパークにて開催を予定していた、実業家の“ひろゆき”こと西村博之が総合プロデュースを務める新感覚フェス「UP-T presents HERO SONIC 2026」は両日とも中止を発表。会場内の安全確保が困難であることに加え、各交通機関の運休・遅延・欠航などの影響が予想されることから、来場者ならびに出演者・スタッフの安全を最優先に考慮し、決断に至ったと明かした。
歌手のAdoがプロデュースする5人組アイドルグループ・ファントムシータは、27日に大阪・セブンパーク天美で開催を予定していた2ndシングル「ホラークイーン」のリリースイベントを中止することを発表。なお、28日に千葉・アリオ柏にて予定されている同イベントについては現在のところ開催を予定しているが、今後の気象状況によっては内容変更や中止の判断をするとしている。
ソロアイドルとして活動する福本大晴も、27日に神奈川・ららぽーと横浜にて開催予定だった1stアルバム『angel wing』のリリースイベントの中止を発表。7人組ボーイズグループ・TAGRIGHT（タグライト）は27日に愛知・アスナル金山 明日なる！広場にて開催予定だった、デビューシングル「ZERO」予約イベント「ミニライブ＆特典会」の中止を伝えた。
スターダストプロモーション所属の8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）は、27日の宮城・仙台駅前E BeanS、28日の東京・ららぽーと豊洲でのリリースイベントを両日とも開催中止とした。一方で、28日にはイベントを楽しみにしていたファンに向けて「オンライントーク会」を実施することを発表。加えて、7月12日に追加のリリースイベント（※詳細は後日）を開催することも合わせて伝えた。
エンタメ界のみならず、スポーツ関連のイベントも中止が相次いで発表されている。東京・渋谷のMIYASHITA PARKで6月11日から28日まで開催中だった、サッカー日本代表の応援イベント「SAMURAI BLUE 祭」は、安全を最優先に考慮した結果、予定を早めて6月25日の21時30分をもって前倒しで全日程を終了。また、26日に広島・マツダスタジアムにて開催を予定していたセ・リーグ公式戦「広島東洋カープ対阪神タイガース」戦も、台風接近に伴う悪天候のため中止を発表した。（modelpress編集部）
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◆台風7号・台風8号が同時に日本へ接近
台風7号は、暴風域を伴って南西諸島に接近しており、6月27日には西日本から東日本の太平洋側に接近する見込み。また、同日には台風8号も東日本太平洋側に接近すると予想されている。気象庁や各自治体では、暴風や大雨への厳重な警戒を呼びかけている。
◆台風接近により大型フェス・リリイなどイベント中止相次ぐ
27日、28日に神奈川・横浜赤レンガパークにて開催を予定していた、実業家の“ひろゆき”こと西村博之が総合プロデュースを務める新感覚フェス「UP-T presents HERO SONIC 2026」は両日とも中止を発表。会場内の安全確保が困難であることに加え、各交通機関の運休・遅延・欠航などの影響が予想されることから、来場者ならびに出演者・スタッフの安全を最優先に考慮し、決断に至ったと明かした。
歌手のAdoがプロデュースする5人組アイドルグループ・ファントムシータは、27日に大阪・セブンパーク天美で開催を予定していた2ndシングル「ホラークイーン」のリリースイベントを中止することを発表。なお、28日に千葉・アリオ柏にて予定されている同イベントについては現在のところ開催を予定しているが、今後の気象状況によっては内容変更や中止の判断をするとしている。
ソロアイドルとして活動する福本大晴も、27日に神奈川・ららぽーと横浜にて開催予定だった1stアルバム『angel wing』のリリースイベントの中止を発表。7人組ボーイズグループ・TAGRIGHT（タグライト）は27日に愛知・アスナル金山 明日なる！広場にて開催予定だった、デビューシングル「ZERO」予約イベント「ミニライブ＆特典会」の中止を伝えた。
スターダストプロモーション所属の8人組ダンスボーカルユニット・ICEx（アイス）は、27日の宮城・仙台駅前E BeanS、28日の東京・ららぽーと豊洲でのリリースイベントを両日とも開催中止とした。一方で、28日にはイベントを楽しみにしていたファンに向けて「オンライントーク会」を実施することを発表。加えて、7月12日に追加のリリースイベント（※詳細は後日）を開催することも合わせて伝えた。
◆台風7号・台風8号、スポーツ界にも影響
エンタメ界のみならず、スポーツ関連のイベントも中止が相次いで発表されている。東京・渋谷のMIYASHITA PARKで6月11日から28日まで開催中だった、サッカー日本代表の応援イベント「SAMURAI BLUE 祭」は、安全を最優先に考慮した結果、予定を早めて6月25日の21時30分をもって前倒しで全日程を終了。また、26日に広島・マツダスタジアムにて開催を予定していたセ・リーグ公式戦「広島東洋カープ対阪神タイガース」戦も、台風接近に伴う悪天候のため中止を発表した。（modelpress編集部）
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