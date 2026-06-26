歌手・工藤静香が披露した豪華な手料理に反響が集まっている。

２６日、自身のインスタグラムで「音楽は 魔法のスパイス！！！！！！今日のお豆腐パンがモチモチでおいしかったです。残念ながら計らなかったのですが、お豆腐半分と、ベーキングパウダーお砂糖少し、あと塩 そして米粉と全粒粉を半分ずつ手で固められない位の柔らかさ！フライパンにオリーブオイルをして焼き、上に乾燥タイム！」とつづり、手作りの豆腐パンを作る工程をリール動画で公開。リール動画にはハンバーグの調理過程や食卓の写真も組み込まれている。

さらに「最近、お味噌（みそ）汁は鍋にみそを入れるのをやめています。こうして、お椀（わん）に入れたほうがそれぞれの好きな濃さにできますし、おみそをあまり煮たくないので！甘酒入れるのお勧めです！甘さも出て最高においしい」と続けた。

この投稿にファンからは「今日のお料理もおいしそう！おみそ汁に甘酒マネしてます」「手作りの健康的なお料理 とってもおいしそうですね〜」「フライパンでなんでもできちゃうのすごい レシピ教えてほしい」「うまそう過ぎるっ！お腹減ったぁ〜〜」「レシピ本出して欲しい」「飯テロ」などのコメントがあがっている。