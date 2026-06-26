◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

ＦＩＦＡランク１８位の日本は同３８位のスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝トーナメント（Ｔ）進出。決勝Ｔ１回戦（日本時間３０日）は、優勝候補のブラジルに挑む。試合後取材に応じたＤＦ長友佑都は“王国”撃破に向け「冷静さ」「賢さ」「ずる賢さ」と金星への３箇条を説いた。

この日、日本史上初の５大会連続出場を果たした３９歳。誰よりもＷ杯を知る長友が、３大会連続で進む決勝Ｔに向け引き締め直した。ブラジルには昨年１０月、親善試合で３―２の逆転勝利を収めているが「正直（当時と）全然違います」と警戒。中３日で迎える大一番へ「まずは徹底的な分析。１人１人の特徴を全員がしっかりと把握することが大事。チームの団結力ではブラジルを絶対に上回っている。あとは決勝Ｔになると、勢いだけじゃダメ」とした。

振り返ったのは２０１８年ロシア大会、決勝Ｔ１回戦のベルギー戦。日本は２点を先攻したが、後半に相手の高さとフィジカルを生かしたプレーに押し切られ、３連続失点で逆転負けを喫し、“ロストフの悲劇”として知られる。「２―０で勝ってて、（試合を）クローズできる状況もあったにもかかわらず勢いだけでいって、結局裏返されて」と長友。敗戦後、ベルギーは状況に応じた戦略を緻密に立て、冷静に遂行していたことを知ったと明かし「冷静さ、賢さ、ずる賢さ。戦略も含めて。これがないと、実際にベルギーにはロシアの時に上回られたので。ちゃんと戦略を持って、冷静に戦うべき。そこは後輩たちに伝えたい」と、使命感を語った。

誰よりも熱っぽく、ピッチ内外でチームに勢いをもたらす長友だが次なるステージに進み、経験者として振る舞う。「ブラジルに勝つための戦略を、きちんと立てる。そこは僕自身の経験を含めて、みんなに伝えたい」。落ち着いた口調だが「僕らも８年間、つないできている。それを見せられるチャンスが、ここに来ているので。見ていてください。楽しい、素晴らしい試合を見せます」と腕をまくった。