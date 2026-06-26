TVアニメ『桃源暗鬼』の特別番組をABEMAで独占無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『桃源暗鬼』の特別番組「TVアニメ『桃源暗鬼』スペシャル特番 〜第二期新情報発表編〜」を７月２日（木）夜８時より独占無料放送する。
『桃源暗鬼』は、2020年より「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）にて連載中の漆原侑来による漫画作品で、日本人なら誰もが知っている昔話 「桃太郎」を題材に鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを鬼側から描く新世代ダークヒーロー鬼譚。鬼と桃太郎の末裔が織りなす奥深いストーリーが人気を博し、コミックスは累計600万部を突破。2025年７月よりTVアニメ第一期が放送されたほか、2026年10月からは第二期〜日光・華厳の滝編〜が放送開始予定で、日光を舞台に繰り広げられる鬼と桃太郎の新たな戦いにさらなる注目が集まっている。
このたびABEMAにて独占無料放送が決定した特別番組「TVアニメ『桃源暗鬼』スペシャル特番 〜第二期新情報発表編〜」には、浦 和希（一ノ瀬四季 役）、西山宏太朗（皇后崎 迅 役）、花江夏樹（遊摺部従児 役）が出演。第一期での羅刹学園メンバーの活躍とともに京都編・練馬編を振り返るほか、10月より放送開始となる第二期〜日光・華厳の滝編〜の見どころや新キャラクター情報を徹底解説。さらに番組内では、第二期の新情報を初解禁。
また、特番直前の７月２日（木）朝８時00分より、TVアニメ『桃源暗鬼』第一期全24話の無料一挙放送も決定。放送後１週間、全話無料で楽しめる。
(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会
『桃源暗鬼』は、2020年より「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）にて連載中の漆原侑来による漫画作品で、日本人なら誰もが知っている昔話 「桃太郎」を題材に鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを鬼側から描く新世代ダークヒーロー鬼譚。鬼と桃太郎の末裔が織りなす奥深いストーリーが人気を博し、コミックスは累計600万部を突破。2025年７月よりTVアニメ第一期が放送されたほか、2026年10月からは第二期〜日光・華厳の滝編〜が放送開始予定で、日光を舞台に繰り広げられる鬼と桃太郎の新たな戦いにさらなる注目が集まっている。
また、特番直前の７月２日（木）朝８時00分より、TVアニメ『桃源暗鬼』第一期全24話の無料一挙放送も決定。放送後１週間、全話無料で楽しめる。
(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会