GU、夏コーデ“色の組み合わせ”のコツを紹介 ブルー×ブラウンなど「99%失敗しない」6つの配色＆着こなしを提案
ファッションブランド「GU」が22日、公式インスタグラムを更新し、夏に真似したい“色の組み合わせ”のコツを取り入れたコーディネート6選を紹介した。
【写真】「99%失敗しない 夏の色合わせ」ブルー×ブラウンなど6つの配色＆着こなし例 ※2枚目から
「99%失敗しない 夏の色合わせ」「夏にぴったりな配色を使ったGUコーデを紹介します」とし、カラーアイテムが増える夏の時期に重宝する、おしゃれに見える鉄板の配色ルールを提案。各コーデにはアイテム名や価格も掲載されており、手軽にトレンドのカラーコーディネートを取り入れやすい内容となっている。
LOOK1では、こなれ感抜群の「グリーン×グレー」の組み合わせを紹介。鮮やかなグリーンに都会的なグレーを合わせることで、カジュアルすぎない洗練された大人スタイルを披露した。
LOOK2では、大人可愛い「ピンク×グレー」を提案。甘めなピンクのトップスをグレーのボトムスでスタイリッシュに引き締める、真似しやすい鉄板の着こなしとなっている。
LOOK3は、夏の日差しに映える爽やかな「イエロー×ベージュ」をピックアップ。肌なじみの良いベージュにパッと明るいイエローを差し込むことで、軽やかで好印象なナチュラルコーデに仕上げた。
このほか、上品なコントラストが魅力の「ブルー×ブラウン」や、パキッとしたコントラストが目を引くトリコロール調の「レッド×ブルー」、同系色でまとめることで上級者見えする「ブラウン×ベージュ」など、計6パターンの配色テクニックを提案している。
【写真】「99%失敗しない 夏の色合わせ」ブルー×ブラウンなど6つの配色＆着こなし例 ※2枚目から
「99%失敗しない 夏の色合わせ」「夏にぴったりな配色を使ったGUコーデを紹介します」とし、カラーアイテムが増える夏の時期に重宝する、おしゃれに見える鉄板の配色ルールを提案。各コーデにはアイテム名や価格も掲載されており、手軽にトレンドのカラーコーディネートを取り入れやすい内容となっている。
LOOK2では、大人可愛い「ピンク×グレー」を提案。甘めなピンクのトップスをグレーのボトムスでスタイリッシュに引き締める、真似しやすい鉄板の着こなしとなっている。
LOOK3は、夏の日差しに映える爽やかな「イエロー×ベージュ」をピックアップ。肌なじみの良いベージュにパッと明るいイエローを差し込むことで、軽やかで好印象なナチュラルコーデに仕上げた。
このほか、上品なコントラストが魅力の「ブルー×ブラウン」や、パキッとしたコントラストが目を引くトリコロール調の「レッド×ブルー」、同系色でまとめることで上級者見えする「ブラウン×ベージュ」など、計6パターンの配色テクニックを提案している。