サッカー元日本代表DF田中マルクス闘莉王氏（45）が26日、NHKで生中継されたFIFAワールドカップ（W杯）日本−スウェーデンのスタジオ解説者として生出演し、後半途中出場したDF長友佑都（39＝FC東京）へ愛ある辛口エールを送った。

日本は後半11分、ゴール前のパスワークから堅守を崩して先制した。MF堂安律がFW上田綺世とのパス交換から、ダイレクトでDFライン裏へ絶妙なパス。走り込んだMF前田大然がGKとの1対1を制して決めた。直後の後半17分、FWエランガにミドルシュートを決められ追いつかれたが、猛攻をしのいで1−1でタイムアップ。F組を2位で通過した。29日（日本時間30日）の決勝トーナメント1回戦では、ブラジルと戦う。

長友は後半30分から途中出場し、アジア人初のW杯5大会連続出場を果たした。39歳287日での出場となり、自身の持つW杯日本人最年長出場記録を更新した。試合後には「W杯はマンマミーア（なんてことだ）」と興奮を口に。「4年間、このために準備してきたから。マンマミーア。興奮したね。この興奮はW杯でしか味わえない。たくさんの支えがあって、このピッチに立てたので、4年間やってきたことは無駄じゃなかった。みんなに感謝したい」と、万感の思いを語った。

元チームメートたちからも、祝福の声が上がった。明大時代のチームメートで、ピッチサイドからリポートを担当した林陵平氏によると、長友は「凄えなW杯って、初めて出たような感じでしゃべっていた」という。解説席でこれを聞いた本田圭佑は「今日の佑都の顔は少年のような顔してたよね。凄いですよね。5大会連続ピッチに立った日本人はいまだかつていない。佑都もうれしかったと思います」と称賛した。

一方で、闘莉王氏からは辛口な言葉が。「マンマミーア、言ってる場合じゃないです。最後、バテてましたよ？」と、ジョークまじりに笑って指摘。「途中からだから凄く難しかったですけど」とフォローも入れた。