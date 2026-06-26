スーパーカーに匹敵する強大なトルクを発生

世界の市場に目を向けると、日本には導入されていないユニークなバイクが存在しています。

フィンランドに拠点を置く「Verge Motorcycles」が開発した、完全電動のスーパーバイク「TS PRO」も、まさにそうした車両のひとつと言えるでしょう。

【画像】超カッコいい！ これがVerge Motorcyclesの最新電動バイク「TS PRO」です！ 画像で見る（30枚以上）

画期的なデザインと驚異的なパフォーマンスを両立するTS PROの最も際立った特徴は、後輪に組み込まれたチェーンレスの「ハブレス・ドーナツモーター」です。

ホイール内にモーターを直接配置するこの構造は、未来志向のルックスをもたらすだけでなく、ダイレクトな操作感を実現します。

また、チェーンやベルトを必要としないため、メンテナンスの手間が大幅に削減されるという利点もあります。

その動力部が生み出すパワーは圧倒的で、最大トルクはスーパーカーに匹敵する737 lb-ft（999Nm）に達します。最高出力は136.8 hpで、静止状態からわずか3.5秒で60 mph（約96.5km）まで加速し、最高速度は124 mph（約200 km／h）を達成しています。車両重量は518 lbs（約235 kg）です。

TS PROは、モーターサイクルとして世界で初めて「全固体電池（Solid-State Battery）」を搭載している点も画期的です。バッテリー容量は20.2 kWhと33.3 kWhの2種類から選択可能です。

航続距離は、33.3 kWhモデルで最大370マイル（約595km）、20.2 kWhモデルでは最大217マイル（約349km）となっています。

充電システムはNACS規格の急速充電（最大200 kW）に対応しており、33.3 kWhモデルであれば、わずか10分以下の充電で最大186マイル（約300km）を走行できる能力を備えます。

車両制御は、独自のAI・ソフトウェアプラットフォーム「Starmatter」によって行われます。このシステムはOTA（通信経由）でのアップデートに対応しているため、購入後もバイクの性能は常に進化し、最適化され続けます。

ライディングモードは4種類あり、航続距離を優先する「Range」、滑らかな走行を楽しむ「Zen」、パワーを解放する「Beast」、そしてトルクや回生ブレーキなどを個別に設定できる「Custom」が備わっています。

足回りには、ブレンボ製ブレーキと、オーリンズまたはウィルバース製の調整可能なサスペンションが標準で装備されます。

また、回生ブレーキ、クルーズコントロール、グリップヒーター、調整可能なフットペグ、小物収納スペースといった快適装備も豊富に備えられています。

安全面では、ABSとトラクションコントロールを標準で搭載し、その強大なパワーを安全に制御します。

さらに、部品交換を容易にするモジュラー設計が採用されており、修理や将来的なアップグレードも考慮されています。

Verge TS PROのベース価格は2万9900ドル（約482万円）からで、特別仕様車は3万900ドル（408万円／共に2026年6月19月下旬のレート）からとなります。保証は車両全体に2年間、パワーバッテリーには5年間の期間が設定されています。