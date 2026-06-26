【ぬいぐるみ Pokémon fit メルタン/メルメタル】 7月11日 発売予定 価格：各2,200円

ポケモンセンターは、手のひらサイズのぬいぐるみ「Pokémon fit」シリーズにて、新作となるメルタンとメルメタルを7月11日に発売する。価格は各2,200円。ポケモンセンターオンラインでは7月9日10時より販売予定。

メルタンは、「ポケモンGO」で初登場した幻のポケモン。メルメタルは、その進化系となる。「Pokémon fit」は、ポケモンセンターオリジナルのぬいぐるみシリーズで、記事執筆時点でカントー地方からアローラ地方までのポケモンが網羅されている。

商品詳細

808 ぬいぐるみ Pokémon fit メルタン 2,200円

809 ぬいぐるみ Pokémon fit メルメタル 2,200円

808 ぬいぐるみ Pokémon fit メルタン 2,200円

809 ぬいぐるみ Pokémon fit メルメタル 2,200円

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