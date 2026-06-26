「バチェラー4」出身美女、夫の残業で1人晩酌 おしゃれな食卓に「映えすぎる」「センスの塊」の声
【モデルプレス＝2026/06/26】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。晩酌の様子を公開した。
【写真】「バチェラー」35歳美女「おしゃれの極み」夫残業の日の1人晩酌で牡蠣キムチと豚肉
休井は「今日は夫が残業でひとりなので、牡蠣キムチと豚肉で」と記し、晩酌の様子を投稿。生花が飾られた食卓には、豚肉の上に牡蠣とキムチを盛り付けたお酒に合う1品、花の形に飾り切りしたキウイ、グラスに入った白ワインとワインボトルが並んでいる。「こんな時間から 1人晩酌な贅沢時間」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「映えすぎる」「おしゃれの極み」「丁寧な暮らしに憧れる」「時間の使い方が素敵」「キウイの飾り切りが可愛い」「センスの塊」などの声が上がっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
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【写真】「バチェラー」35歳美女「おしゃれの極み」夫残業の日の1人晩酌で牡蠣キムチと豚肉
◆休井美郷、1人晩酌の様子披露
休井は「今日は夫が残業でひとりなので、牡蠣キムチと豚肉で」と記し、晩酌の様子を投稿。生花が飾られた食卓には、豚肉の上に牡蠣とキムチを盛り付けたお酒に合う1品、花の形に飾り切りしたキウイ、グラスに入った白ワインとワインボトルが並んでいる。「こんな時間から 1人晩酌な贅沢時間」とつづっている。
◆休井美郷の投稿に「映えすぎる」の声
この投稿に、ファンからは「映えすぎる」「おしゃれの極み」「丁寧な暮らしに憧れる」「時間の使い方が素敵」「キウイの飾り切りが可愛い」「センスの塊」などの声が上がっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
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