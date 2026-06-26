元モー娘。飯窪春菜、牧野真莉愛との過去ショット公開「あどけない」「躍動感凄い」
【モデルプレス＝2026/06/26】元モーニング娘。の飯窪春菜が6月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。同日付でモーニング娘。を卒業した牧野真莉愛との過去の写真を公開し、話題となっている。
【写真】明石家さんま長男とお見合いした元モー娘。「躍動感凄い」メンバーとの過去ショット
飯窪は牧野との2ショットに「真莉愛卒業おめでとう」「今日の卒コン行きたかったな」「これからの真莉愛の未来がキラキラ輝くものでありますように！」などとコメントを添えて投稿。24日に東京・日本武道館で開催されたコンサートをもってアイドルグループ「モーニング娘。’26」及びハロー！プロジェクトを卒業した牧野の卒業を祝福した。
また、続く投稿では「よくふざけてたな」とつづり、学校のような場所で制服姿の牧野とオフィスカジュアルの飯窪がジャンプしている写真を披露し、過去を懐かしんでいる。
この投稿に、ファンからは「あどけない」「可愛さ変わらない」「ジャンプ写真の躍動感凄い」「楽しそうな2人にほっこり」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】明石家さんま長男とお見合いした元モー娘。「躍動感凄い」メンバーとの過去ショット
◆飯窪春菜、牧野真莉愛との2ショット披露
飯窪は牧野との2ショットに「真莉愛卒業おめでとう」「今日の卒コン行きたかったな」「これからの真莉愛の未来がキラキラ輝くものでありますように！」などとコメントを添えて投稿。24日に東京・日本武道館で開催されたコンサートをもってアイドルグループ「モーニング娘。’26」及びハロー！プロジェクトを卒業した牧野の卒業を祝福した。
◆飯窪春菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「あどけない」「可愛さ変わらない」「ジャンプ写真の躍動感凄い」「楽しそうな2人にほっこり」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】