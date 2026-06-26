神戸山口組のヒットマンとして指名手配され、9年間も逃亡を続けていた菱川龍己幹部が6月23日、潜伏先の山口県下で殺人などの容疑で電撃逮捕されたとの一報は、またたく間に任侠界を駆け巡った。

任侠界も騒然…当局も確認に走った超大物極道トップの死亡説

事件のあらましはこうだ。2017年9月、神戸市長田区の路上で、絆會（当時は任侠山口組）の織田絆誠会長が自宅を出たところを襲撃され、ボディーガード役の楠本勇浩組員が拳銃で頭を撃たれ殺害された。襲撃したのが、今回、逮捕された菱川龍己幹部と見られている。

当時、神戸山口組（井上邦雄組長）の切込隊長として風雲を巻き起こしていた織田会長は、組の運営方針をめぐって井上組長と決裂。「神戸」を脱退し、新組織を結成した上で異例の記者会見を開き、メンバーが古巣の「神戸」を「大型詐欺」などと痛烈に批判していた。井上組長の逆鱗に触れたことが、暗殺未遂事件の引き金になったのは明らかだった。某組織のOBが言う。

「実行犯と見られた菱川幹部の行方は杳として知れず、口封じのためにすでにこの世にいないのでは、との風評も絶えなかった。ただ、組織のために体を張ったヒットマンを闇に葬るなど言語道断ですから、仮にめくれたら（事実と判明したら）誰ひとりトップ（井上邦雄組長）についていく組員はいなくなる。実際、菱川幹部の渡世上の親にあたる菱川徹組長は、19年前に起きた内部粛清殺人の実行犯の逃亡を手助けしたとして、今年になり逮捕されたばかりだ。最後までヒットマンの面倒を見るのは当たり前の話だ」

2つの事件のヒットマンは、山健組の陰の実行部隊と称された傘下組織から出ているが、それも偶然ではなかろう。

誰が暗殺を「教唆」したのかが最大の焦点に

では誰が暗殺をヒットマンに「教唆」したのか。今後、最大の焦点となる。

事件をめぐっては、業界では知れ渡ったこんな逸話がある。

2022年のこと。織田会長殺害未遂事件の犠牲となった絆會の楠本勇浩組員の「供養」のため、その祥月命日、事件現場に絆會幹部らとともに、池田組と神戸山口組の幹部たちが訪れ、手を合わせていた。そのちょうど3日前、一時、「神戸」と袂をわかっていた池田組は、「神戸」と対等な親戚関係を結んだばかりだった。

池田組はともかく、絆會と「神戸」との間には、楠本組員が射殺された事件で深い亀裂があったが、池田孝志組長の音頭により「供養」の儀式をテコに関係改善を図り、将来の「三派同盟」を目指すという青写真が描かれていたのだ。

「供養現場は、絆會と『神戸』が恩讐を乗り越える一里塚として演出されたんですが、それを伝え聞いた井上組長は激怒したらしい。池田組・絆會との親戚関係樹立に汗をかいた『神戸』の入江禎副組長の面目は丸潰れとなり、激論の末、入江禎副組長の『神戸』からの脱退にまで発展したんです」（前出）

井上組長が絆會との関係修復に反対した理由は、次のように伝えられている。

「ここで絆會とヨリをもどしたら、組のために逃亡を続けている菱川幹部の立つ瀬がなくなってしまう。さらに追い込むようなマネはできない…」

若い衆を預かる組の統率者としては至極真っ当な理屈ではあるが、裏を返せば井上組長には逃亡ヒットマンへの重い“義理”があり、側近の入江副組長よりそちらが大事だったとも裏読みできる。前出のOBが言う。

「当局では逃亡資金の提供ルートを入り口に、誰が教唆したのか、上役まで突き上げ捜査を徹底するはず。現在、六代目山口組に復帰して執行部で活躍中の山健組・中田浩司組長も他人事ではなく、枕を高くして眠れないかも…」

真相は明らかになるのだろうか。