豪ドル円、NZドル円ともに売りが一服＝オセアニア為替概況
豪ドル円、NZドル円ともに売りが一服＝オセアニア為替概況
東京市場で日経平均が急落したことなどからドル円は円買いの動きに傾き、その動きを眺めて豪ドル円やNZドル円は軟調な動きとなった。豪ドル円は111.88近辺から111.25まで下落。その後は安値圏でもみ合っている。NZドル円は91.55から91.04まで下落した後、91.20付近まで戻りを見せている。
豪ドル/ドルは0.6916から0.6876付近まで下落。売りが一服すると0.6890台に戻している。
NZドルは0.5657近辺から0.5626まで下落。その後は0.5640台まで戻している。
豪州
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 4.0% 予想 4.3% 前回 4.2% （前年比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 -0.7% 予想 -0.4% 前回 0.4% （前月比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 3.6% 予想 3.5% 前回 3.4% （トリム平均・前年比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 0.4% 予想 0.3% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 4.03万人 予想 3.25万人 前回 -1.86万人 （雇用者数）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 4.4% 予想 4.4% 前回 4.5% （失業率）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 0.52万人 前回 -1.07万人 （正規雇用者数）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 3.52万人 前回 -0.79万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）
NZ
特になし
MINKABU PRESS
東京市場で日経平均が急落したことなどからドル円は円買いの動きに傾き、その動きを眺めて豪ドル円やNZドル円は軟調な動きとなった。豪ドル円は111.88近辺から111.25まで下落。その後は安値圏でもみ合っている。NZドル円は91.55から91.04まで下落した後、91.20付近まで戻りを見せている。
豪ドル/ドルは0.6916から0.6876付近まで下落。売りが一服すると0.6890台に戻している。
NZドルは0.5657近辺から0.5626まで下落。その後は0.5640台まで戻している。
豪州
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 4.0% 予想 4.3% 前回 4.2% （前年比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 -0.7% 予想 -0.4% 前回 0.4% （前月比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 3.6% 予想 3.5% 前回 3.4% （トリム平均・前年比）
06/24 10:30 消費者物価指数 （5月） 結果 0.4% 予想 0.3% 前回 0.3% （トリム平均・前月比）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 4.03万人 予想 3.25万人 前回 -1.86万人 （雇用者数）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 4.4% 予想 4.4% 前回 4.5% （失業率）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 0.52万人 前回 -1.07万人 （正規雇用者数）
06/25 10:30 雇用統計 （5月） 結果 3.52万人 前回 -0.79万人 （非常勤雇用雇用者数・前月比）
NZ
特になし
MINKABU PRESS