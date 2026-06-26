俳優の梅沢富美男、歌手の水森かおりが２６日、東京・明治座で行われた「梅沢富美男劇団 梅沢富美男 水森かおり特別公演」（２７日〜７月２６日）の合同取材会にスペシャルゲストのＳＨＯＷーＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩと出席した。

「大笑い！おかしな おかしな 勧進帳」「夢の歌謡オンステージ」「華の舞踊絵巻」の３部構成。梅沢はフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・前１１時４７分）で共演し、顔見知りのＳＨＯＷーＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩに「僕と共演するとスターになる。山内惠介くんも新人の頃に共演してスターになった」とエールを送った。

ＳＨＯＷーＷＡ＆ＭＡＴＳＵＲＩをプロデュースする秋元康氏に、梅沢も「右手の指輪」を作詞してもらった縁がある。「宣伝に宣伝を重ねたけど、ほとんど売れなかった。秋元康くんは『梅沢さんに曲を書いたことが汚点だ』と言ってましたよ。秋元康くんがやって売れなかったのは、俺だけ」と自虐的に語り、笑わせた。

１か月にわたる長期公演に「異例中の異例。何十年も封印していた『お笑い勧進帳』をやります。きっとこれが最後。集大成になる」と力を込めた。