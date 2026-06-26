6月17日、NTTソノリティが「イヤホン使用と耳の健康に関するラウンドテーブル」を実施した。会場には、日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会認定の専門医・大場俊彦先生も登壇し、耳ケアの重要性について語った。

NTTソノリティが「耳の温暖化」で発生する耳トラブルの実態を調査

NTTソノリティでは、イヤホンを保有し、日常的に使用する全国の男女639名を対象に、“nwm(ヌーム)「夏のイヤホン使用と耳トラブルに関する実態調査」NTTソノリティ調べ”を実施。Z世代、働き世代、ヤングシニア世代の三世代を含む、実に15歳から69歳までのイヤホン事情を明らかにした。

その結果、イヤホンやヘッドホンを週3日以上使用する人は4割強であり、1日1時間以上使用する人は約半数。毎日使用する人の割合はZ世代で48.9％にのぼり、ヤングシニア世代の約2.5倍だと判明した。なお、働き世代はテレワークでの使用が多い。

全体の約6割が、夏のイヤホンやヘッドホンの使用に起因する不快感を経験。実に9割超が夏の身体負担増を実感しているが、一方で夏のケアで耳を意識している人は1割強だった。耳の温暖化で発生する耳カビに関しても、正しく知っている人は1割強。守るべき耳の健康が、十分に意識されていない現状がある。

世代別に見ると、耳トラブルリスクの質も変化する。Z世代は、長時間つけっぱなしにしたり、手入れをせず、友人とシェアしたりするなど、無防備に酷使する傾向がある。働き世代は、二人に一人がテレワーク会議中に耳のかゆみを感じているが、仕事や子育てで忙しく、後回しにしがちだ。ヤングシニア世代は、知識不足から予防策も治療も講じないまま放置し、諦めてしまっている状況だ。世代ごとに、まさに三者三様だ。

大場先生が「耳トラブル」を解説

「耳のトラブルは耳かきから来る」と話し始める大場先生。耳かき自体に直ちに問題があるわけではないが、耳カビが発生していた場合、耳かきでできた傷から悪化することがあるという。夏で耳の中が暑くなると、当然カビの発生率も増加する。

耳かきでできた傷に、繁殖したカビが入れば外耳炎になる。炎症を起こし、痛みや耳閉感などが生じる病気だ。初期はかゆみがあるだけなので、耳かきをすると気持ちがいい。だが、それを続けていると耐え難い痛みになっていく。炎症が悪化すると、外耳道を塞ぐほどに腫れることがある。

大場先生自身も、綿棒で耳かきを続けた結果、耐え難い痛みに見舞われた体験を語った。自らの体験も交えながら、注意を呼びかけた。

外耳炎を治すために抗生物質を使うのだが、これによって、常在菌の良い菌も悪い菌も殺してしまうことがある。すると菌交代現象が起き、その隙に菌やカビが繁殖して症状が悪化してしまうことがある。また、炎症を起こした患部からは、浸出液がにじみ出ることがある。これにはタンパク質が含まれており、カビが増える原因となる。

これらの結果、外耳炎から外耳道真菌症になってしまうことがある。外耳道真菌症には抗生物質は効かない。ひどくなれば、鼓膜が破れることもある。

耳にもアポクリン汗腺は存在しており、温度の上昇によって耳の中も汗をかく。するとかゆくなるので、リスクが増える。汗自体はにおいがないのだが、菌が繁殖していると、においがする。においがすると、気になって耳かきが止まらなくなる。

では、耳の温暖化による耳トラブルはどう対策すればいいのか。

かゆくても耳の中は極力触らないようにする。耳垢はベルトコンベアのように自然に外へ流れてくるため、耳かきは月に1〜2回までにとどめたい。

耳が濡れたままイヤホンをつけることは、絶対に避けたい。耳の中がサウナ状態になり、カビや細菌が一気に増殖してしまうためだ。

長時間イヤホンやヘッドホンを使用すると、耳の中の温湿度が上がるので、1時間に10分は耳を休ませるようにする。また、イヤホンやヘッドホン自体も週1回は手入れをし、汗や皮脂、耳垢を取り除く。

そして、耳を塞がないイヤホンやヘッドホンを選ぶようにする。密閉は温湿度を上げることになる。高齢者の中には、夏になるとかゆみを理由に補聴器をつけなくなる人もいる。オープンタイプであれば、そうした問題を解消できる。

耳の温暖化対策にはオープンイヤー型のイヤホン・ヘッドホン

酷暑によって起きる耳の温暖化。それが引き起こす耳のトラブル。どれも避けたいところだ。しかし、イヤホンやヘッドホンを生活に欠かせないアイテムとしている人も少なくない。

耳に熱をこもらせないオープンイヤー型を、選択肢の一つとして検討しておく必要があるのかもしれない。