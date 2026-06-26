【餃子の皮が余ったらコレ作って！】とろ〜りチーズが絶品の「ブリトー風」

材料たったの3つ！餃子の皮の活用レシピを試してみた

餃子を作ったときにあまりがちな餃子の皮。捨てるのはもったいないけれど、使い道に困りますよね。そこで今回は、餃子の皮で簡単「ブリトー風」のレシピを実際に試してみました。

油をひかないことでパリパリ食感に

1. 餃子の皮を並べて水でつなぎます。



今回は餃子の皮を9枚使用しました。





2. ハムとチーズをのせます。





3. 皮のまわりに水をつけ、口を閉じていきます。





4. 油は引かずにフライパンで焼きます。





5. 両面焼けたら完成です。





味付けなしでもジューシー





ひと口食べてみると、餃子の皮のカリッとした食感のあとに、ハムの旨味とチーズのまろやかなコクが口いっぱいに広がります。

味付けは一切していませんが、ハムチーズの塩気だけでパクパク食べられます。餃子の皮との相性が抜群で、ジューシーな味わいを存分に楽しめました。

余り物が大満足のごちそうに！

特別な調味料は必要なく、並べて巻いて焼くだけなのでとっても簡単。外はカリッと、中はもちっとした餃子の皮の食感と、ハムチーズのとろけるおいしさは、一度食べたらやみつきになること間違いなしです。

大満足のブリトー風、餃子の皮が余ったらぜひ作ってみてくださいね。