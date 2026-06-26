■これまでのあらすじ

隣人が妻の畑を通路代わりに使うため、トマトの支柱が傾いてしまった。妻の抗議に隣人は「風のせいじゃないの？」と開き直る。さらには貸し農園仲間に妻の悪口を触れ回るようになって…。そして後日、大事なトマトが踏み荒らされていて!?



せっかく実ったトマトが踏み荒らされていました。誰が踏んだのか…、うちの畑を通路にしている三條さんがやったとしか考えられません！ だってほら、長靴の足跡がまっすぐ隣に伸びているもの！

残った1本を鉢植えにして家で育てることにしましたが、畑をやりたいと言っていた娘はさぞやショックだったと思います。ようやく夫もただ事ではないと思ってくれたようで、後日、管理人さんに掛け合ってくれたのですが…。三條さんが反省することはなく、逆に私たちが難癖つけるクレーマーみたいに周囲に言い触らしていて、まったく話が通じませんでした。こんな思いをしてまで畑をやっていくべきなのでしょうか…。悶々と悩む日々のなか、ある人から声をかけられたのです。

※この漫画は実話を元に編集しています

脚本:夜船紡(ウーマンエキサイト編集部)